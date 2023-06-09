Второй раз за год: Дональду Трампу предъявили новое уголовное обвинение

Бывший американский президент заявил, "не сделал ничего плохого" и назвал предъявленное ему обвинение "вмешательством в выборы".

В четверг, 8 июня, бывшему президенту Соединенных Штатов Америки предъявили обвинение по семи пунктам в соответствии с Законом о шпионаже. Об этом пишет издание CNN.

Авторы публикации отметили, что это первый случай, когда бывшему президенту предъявляются федеральные обвинения. Экс-президенту также вменяют воспрепятствование правосудию, уничтожение или фальсификацию документов, заговор и ложные заявления.

Сообщается, что обвинение связано с обращением Трампа с секретными документами, которые были доставлены на его курорт Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он покинул президентский пост в 2021 году.

По словам самого Трампа, его вызвали явиться в Федеральный суд в Майами во вторник. Адвокат экс-президента Джим Трасти назвал обвинение "смехотворным".

Как отмечают журналисты, это уже второе уголовное обвинение, предъявленное бывшему президенту США за 2023 год. В апреле его обвинили по 34 пунктам.

При этом Дональд Трамп утверждает, что "не сделал ничего плохого". Он также назвал предъявленное ему обвинение "вмешательством в выборы".

Напомним, 7 июня стало известно о проведении уголовного расследования против экс-президента США Дональда Трампа, касающееся сокрытия секретной информации в частном имении политика и организации схемы, чтобы помешать правоохранителям ее обнаружить.

Ранее, 25 апреля, начался гражданский процесс по обвинению бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании, которое якобы произошло в середине 1990-х годов. Суд рассмотрел дело бывшего обозревателя журнала Elle Джин Кэролл, которая также обвиняет Трампа в диффамации.

Мы также писали о том, что 4 апреля Дональду Трампу предъявили обвинение, в котором идет речь о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентских выборов 2016 года. Бывший президент США не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов.