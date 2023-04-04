"Разочарован и расстроен": Трамп покинул здание суда после предъявления обвинения (видео)

По словам журналистов, бывший американский президент не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов. Вопреки ожиданиям, он отказался делать заявление перед судебным заседанием.

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Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, которые были включены в обвинительное заключение. Документ ему предъявили 4 апреля, передает CNN.

Журналисты отмечают, что вскоре после оглашения обвинений Трамп покинул здание суда и сел в свой кортеж, припаркованный снаружи. Формальный арест с него был снят.

Дональд Трамп покидает здание суда

Ожидалось, что бывший президент сделает заявление перед судебным заседанием, однако этого не произошло. Экс-директор по связям с общественностью Белого дома Алисса Фара Гриффин предположила, что содержимое обвинительного заключения не совпало с ожиданиями Трампа.

"У нас сложилось впечатление, что он может сделать краткое заявление перед входом, и я думаю, что тот факт, что он этого не сделал, примечателен", — сказала Гриффин.

Суд над Трампом: в чем его обвиняют

Вскоре после завершения заседания, обвинительное заключение Дональда Трампа было обнародовано. В нем идет речь о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентских выборов 2016 года.

По данным прокуратуры, таким образом Трамп пытался скрыть компрометирующую информацию, которая могла бы навредить его избирательной кампании.

Обвинительное заключение

Кроме того, прокуратура Манхэттена выяснила, что Трамп несколько раз вносил ложные записи в официальные документы, а также пытался отсрочить выплаты за молчание до выборов 2016 года.

"Он проинструктировал [Коэна], что, если они смогут отсрочить платеж до окончания выборов, они смогут вообще не платить, потому что в этот момент не имеет значения, станет ли эта история достоянием общественности", — говорится в обвинительном заключении.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что его подопечный "разочарован и расстроен" на фоне последних событий.

"Это плохой день… Я не ожидал, что это произойдет в этой стране. Вы не ожидаете, что это произойдет… с кем-то, кто был президентом Соединенных Штатов", — отметил Бланш.

Ожидается, что экс-президент выступит с речью сегодня вечером. По данным СМИ, следующее заседание по этому делу должно состояться 4 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, что 4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где был арестован и содержался под стражей до предъявления ему обвинения.

Ранее, 30 марта в окружной прокуратуре Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения Дональду Трампу в связи подкупом порноактрисы порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи. Это первый случай предъявления уголовного обвинения американскому президенту за всю историю США.