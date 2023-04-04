"Розчарований і засмучений": Трамп залишив будівлю суду після висунення звинувачення (відео)

За словами журналістів, колишній американський президент не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів. Попри очікування, він відмовився робити заяву перед судовим засіданням.

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Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів, які були включені до обвинувального висновку. Документ йому пред'явили 4 квітня, передає CNN.

Журналісти зазначають, що невдовзі після оголошення звинувачень Трамп залишив будівлю суду і сів у свій кортеж, припаркований зовні. Формальний арешт із нього було знято.

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Очікувалося, що колишній президент зробить заяву перед судовим засіданням, проте цього не сталося. Ексдиректорка зі зв'язків із громадськістю Білого дому Алісса Фара Гріффін припустила, що зміст обвинувального висновку не збігся з очікуваннями Трампа.

"У нас склалося враження, що він може зробити коротку заяву перед входом, і я думаю, що той факт, що він цього не зробив, примітний", — сказала Гріффін.

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Незабаром після завершення засідання обвинувальний висновок Дональда Трампа було оприлюднено. У ньому йдеться про виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс під час президентських виборів 2016 року.

За даними прокуратури, таким чином Трамп намагався приховати компрометуючу інформацію, яка б могла нашкодити його виборчій кампанії.

Обвинувальний висновок

Крім того, прокуратура Мангеттена з'ясувала, що Трамп кілька разів вносив хибні записи до офіційних документів, а також намагався відстрочити виплати за мовчання до виборів 2016 року.

"Він проінструктував [Коена], що якщо вони зможуть відстрочити платіж до закінчення виборів, вони зможуть взагалі не платити тому, що в цей момент не має значення, чи стане ця історія надбанням громадськості", — йдеться в обвинувальному висновку.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявив, що його підопічний "розчарований та засмучений" на тлі останніх подій.

"Це поганий день... Я не очікував, що це станеться в цій країні. Ви не очікуєте, що це станеться... з кимось, хто був президентом Сполучених Штатів", — зазначив Бланш.

Очікується, що експрезидент виступить із промовою сьогодні ввечері. За даними ЗМІ, наступне засідання у цій справі має відбутися 4 грудня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що 4 квітня Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Мангеттену, де його заарештували і утримували під вартою до пред'явлення йому звинувачення.

Раніше, 30 березня в окружній прокуратурі Мангеттену проголосували за висунення звинувачення Дональду Трампу у зв'язку з підкупом порноакторки Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний зв'язок. Це перший випадок пред'явлення кримінального звинувачення американському президентові за історію США.