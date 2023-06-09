Шла вдоль реки: 10-летняя девочка потерялась в лесу и выживала одна (фото)

Шунгла Машвани пропала в долине реки Кле Элум, когда играла в лесу во время встречи с родственниками. Девочка самостоятельно пробиралась через густой лес, следуя вдоль реки вниз по течению, и провела холодную ночь между деревьями.

В США находчивая 10-летняя Шунгла Машвани, которая потерялась в лесах штата Вашингтон выжила одна более чем на 24 часа после того, как оторвалась от своей семьи. Она рассказала о том, как пережила это испытание. Об этом пишет New York Post.

Девочка пропала в долине реки Кле Элум, когда играла в лесу во время встречи с родственниками в районе Cathedral Pass Trailhead на Fish Lake Road, сообщили в офисе шерифа округа Киттитас.

Когда семья, приехавшая в США из Афганистана два года назад, возвращалась по пешеходному мосту через реку, чтобы пообедать на тропе, они поняли, что Шунглы нет. Около 20 членов семьи начали судорожные поиски ребенка, о пропаже которого было объявлено около 14:00.

Девочка сказала своей семье и спасателям, что не смогла самостоятельно найти пешеходный мост, через который они переходили, после того как они внезапно разделились. Несмотря на то, что Шунгла потерялась и была одна, она сказала, что сохраняла спокойствие и пыталась найти дорогу через лес.

"Я помню, что там был лес, я заблудилась и хотела спать, но мне не было страшно", — рассказала храбрая девочка.

Шунгла самостоятельно пробиралась через густой лес, следуя вдоль реки вниз по течению, и провела холодную ночь между деревьями.

Шунгла самостоятельно пробиралась через густой лес Фото: Kittitas County Sheriff’s Office

"Она сказала, что знала, что идти вдоль реки — это правильно. Она оказалась необычайно находчивым и стойким десятилетним ребенком", — сказали в офисе шерифа.

Представители власти и добровольцы поисково-спасательной службы округа Киттитас начали искать 10-летнего ребенка по крутой, пересеченной и отдаленной местности с густыми деревьями и подлеском. Шунглу нашли живой и с незначительными царапинами. Ее отвезли вверх по течению на надувной лодке, и она воссоединилась со своей семьей.

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