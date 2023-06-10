Отголоски войны: 25 детей погибли из-за взрыва боеприпаса в Сомали (видео)

Ребята в возрасте от 10 до 15 лет нашли минометный снаряд и решили с ними поиграть, что привело к трагедии. СМИ утверждают, что различные ранения в результате взрыва получили более 50 человек.

В пятницу, 9 июня, десятки детей погибли или пострадали в результате взрыва на игровой площадке недалеко от города Корьолей на юге Сомали. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на очевидцев и местных властей.

По последним данным СМИ, в результате взрыва минометного снаряда в регионе Нижняя Шабелле погибли 27 человек, преимущественно дети, еще 53 получили ранения. Как сообщил журналистам заместитель районного уполномоченного Корьолея Абди Ахмед Али, несовершеннолетние сомалийцы играли с минометными снарядами, который в итоге взорвался. По словам местных жителей, в Сомали осталось много неразорвавшихся боеприпасов после войны в стране.

"Мы просим правительство и агентства по оказанию помощи очистить этот район от мин и снарядов", — заявил Абди Ахмед Али.

Как дополняет китайское агентство "Синьхуа", среди пострадавших как минимум 25 детей возрастом от 10 до 15 лет, которые играли на открытом поле в деревне. Сначала в городскую больницу Корьолея доставили тела 22 мертвых детей и несколько раненных. Двое из пострадавших скончались вскоре после госпитализации, а еще один умер по дороге больницу в столице Могадишо.

Стоит отметить, что с 2009 года в Сомали продолжается гражданская война, от которой пострадали уже более миллиона человек. Силы федерального правительства и миротворцы из Африканского союза сражаются с несколькими группами исламистов.

В мае взрыв прогремел возле детской площадки в Испании. На месте происшетсвия обнаружили тела женщины и мужчины, а также огнестрельное оружие. Следствие предполагает, что мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство, используя взрывчатку.

До этого 11 мая взрыв прогремел в итальянском городе Милан. По информации полицейских, взорвались кислородные баллоны, оставленные в фургоне, после чего начался пожар, охвативший аптеку и жилые дома.