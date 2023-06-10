"Летают в нашем небе": зрители авиашоу Red Arrows заметили НЛО (фото)

Уфолог Джон Мунер сделал снимки НЛО, якобы доказывающие существование "нечеловеческого разума". По его мнению, объект развивал скорость не менее 1 000 миль в час и прошел в опасной близости от самолетов.

Джон Мунер был на авиашоу Torbay Airshow около Пейгнтона, Девон (Великобритания), когда он заметил неопознанный объект, проносящийся мимо на скорости "не менее 1000 миль в час" среди самолетов, участвующих в самом культовом воздушном шоу страны. Об этом пишет The Mirror.

Интригующие снимки, сделанные во время полета "Красных стрел", привели людей в недоумение, так как на них, якобы было запечатлено НЛО. Мунеру удалось сфотографировать черный объект, который, по его утверждению, был создан благодаря "нечеловеческому разуму".

"Началось главное событие, и я был полон решимости запечатлеть аномальный объект рядом с ними, как я делал это много раз в прошлом. Я сразу же начал фотографировать, наслаждаясь их красочным пилотажем. Они были в небе, как вдруг без предупреждения черный аномальный объект на огромной скорости пронесся прямо через середину их строя", — рассказал британец.

Мунер добавил, что не мог поверить в то, что видел. По его мнению, объект развивал скорость не менее 1 000 миль в час, он прошел в опасной близости от самолетов и исчез из виду.

"К счастью, мне удалось запечатлеть этот быстро движущийся аномальный объект с помощью моей камеры Nikon P900, которая была настроена на серийную съемку. Я снова, как и в прошлые годы, успешно запечатлел аномальный объект рядом с "Красными стрелами". Эти инопланетные корабли постоянно летают в нашем небе, когда же британское правительство признает присутствие инопланетян?", — задается вопросом мужчина.

Интригующие снимки, сделанные во время полета "Красных стрел" Фото: коллаж Фокус

Мунер сказал, что, по его мнению, объект был "зондом, управляемым не человеком", и он был не единственным, кто заметил его. Свидетельница и фотограф Эмма Смит рассказала местной прессе, что она также заметила объект на своих фотографиях.

"Я увеличила изображение и не могла поверить в то, что вижу. Он был похож на вращающуюся верхушку и определенно не был похож на известные мне летательные аппараты. У меня только iPhone, но зум довольно приличный. Я сделала несколько серийных снимков, но объект появился только на одном", — сказала она.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.