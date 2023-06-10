В одних и тех же местах: грабитель рассказал, где люди прячут свои драгоценности

Бывший грабитель предложил пользователям форума задать ему свои наболевшие вопросы, чтобы помочь им защитить свои дома и находящееся в них содержимое. Больше всего людей интересовало, в каких местах обычно всегда прячут деньги.

Бывший грабитель рассказал в социальных сетях, что могут сделать домовладельцы, чтобы уберечь себя от мошенников и проникновения в их дом. Он также рассказал о местах, которые воры чаще всего проверяют на наличие ценностей. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, оставшийся неизвестным, говорит, что отсидел шесть месяцев в тюрьме после того, как его обвинили в краже со взломом и квартирной краже. Он был осужден в возрасте 18 лет, но теперь работает охранником, "начав жизнь с чистого листа".

"Я был осужден за два тяжких преступления, когда мне было 18 лет. Сейчас мне 26 лет, и недавно с меня сняли судимость. Я провел в тюрьме около шести месяцев, пока меня не освободили под залог. Я бы точно не хотел вернуться в тюрьму", — написал мужчина на Reddit.

Бывший грабитель предложил пользователям форума задать ему свои наболевшие вопросы, чтобы помочь им защитить свои дома и находящееся в них содержимое. Больше всего людей интересовало, в каких местах обычно всегда прячут деньги.

"В таких местах, как банки на кухне или ящики комода — даже за самим комодом. Они всегда были "горячими точками" для налички, так же как и шкафы по какой-то причине", — сказал мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Охранник говорит, что лучшее, что может сделать человек для защиты своего имущества, это завести собаку.

"Я бы не стал приближаться к дому с любой собакой. Если в доме есть собака любого размера, это было бы сдерживающим фактором", — добавил он.

Обычно в поисках наличных денег или драгоценностей, мужчина говорит, что в основном он проникал в дом через окно или заднюю дверь. Иногда искал спрятанные ключи в саду.

"Люди оставляли запасные ключи в гараже или в пристройке, которые чаще всего были незаперты. В противном случае вы разбиваете окно или выбиваете дверь. Что касается сигнализации, то не так много домов имели ее", — сказал он.

Мужчина ответил, что когда он воровал, то ему не хватало скорости и сноровки, но отметил, что сейчас это уже не важно.

"Последствия определенно перевешивают выгоду, а когда я немного повзрослел, то понял, насколько глупыми были мои поступки", — сказал бывший взломщик домов.

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