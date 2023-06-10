Самый "результативный" террорист США Тед Качинский умер в тюрьме (фото)

Унабомбер был арестован в 1996 году после почти 20-летней серии взрывов и отбывал пожизненное заключение в тюрьме штата Колорадо.

Тед Качинский, осужденный террорист, известный как Унабомбер, был найден мертвым в своей тюремной камере в субботу утром. Смерть Унабомбера, которому был 81 год, подтвердил представитель Федерального бюро тюрем, сообщает американский телеканал АВС.

Качинский отбывал пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения под номером 04475-046 в ADX Florence, федеральной административной тюрьме особо строгого режима безопасности в городе Флоренс, штат Колорадо. Но в декабре 2021 года был переведен в медицинское учреждение в Северной Каролине из-за плохого состояния здоровья.

Качинский, которому почти 20 лет удавалось скрываться от полиции и ФБР, был арестован 1996 году в своей хижине в Монтане. Тед Качинский считался самым "результативным" террористом Америки.

Один из последних снимков Унабомбера вне тюремной камеры

По данным властей, в период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб, в результате которых три человека погибли и два десятка получили ранения.

В 1995 году, прежде чем его опознали как Унабомбера, он потребовал, чтобы газеты опубликовали написанную им длинную рукопись, заявив, что в противном случае убийства будут продолжаться. И New York Times, и Washington Post опубликовали манифест из 35 000 слов позже в том же году по рекомендации генерального прокурора США и директора ФБР.

Если бы не подозрения его брата и невестки, Тед Качинский, возможно, так бы и не был пойман. Невестка Качинского, Линда Патрик, была одной из первых, кто идентифицировал его как Унабомбера после прочтения письма, опубликованного в СМИ.

Она узнала некоторые речевые обороты и идеи, так как ранее уже видела их в письмах, отправленных Тедом своего брату и ее мужу Дэвиду. Тот не мог поверить, что его брат террорист, так как он, по его словам, не был "жестоким человеком".

Но когда полиция и ФБР ворвались в хижину Теда, то нашли там уже готовую бомбу, множество компонентов для созданий взрывчатки и журнал из 40 тысяч страниц, который содержал эксперименты по созданию бомб и признания в преступлениях.

Качинский предстал перед судом в Сакраменто, штат Калифорния, где ключевым вопросом была не его вина, а его психическое здоровье и будет ли он избавлен от смертной казни. В 1998 году он признал себя виновным в убийстве в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Кто такой Тед Качинский и почему его прозвали Унабомбер

Unabomber — это сокращение от "University and airline bomber". Качинский рассылал свои бомбы по университетам и на авиалинии.

Тед Качинский перед зданием суда Фото: Getty Images

Он родился в 1942 году и с ранних лет считался вундеркиндом. Теодор Джон Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. В 25 лет стал старшим преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли, но уволился через два года.

Тед поселился в хижине в штате Монтана без электричества и водопровода, добывал себе еду охотой и жил на деньги, полученные от родных. Его возмущало разрушение дикой природы, так что он начал с небольших актов саботажа, а свою первую бомбу по почте отправил в 1978 году. Она предназначалась для профессора по разработке материалов Бакли Криста, работавшего в Северо-западном университете. В результате ранения получил полицейский университета, который подобрал пакет.

После Унабомбер отправлял бомбы во все известные университеты США. Одна из бомб, которая попала на борт авиалайнера American Airlines, следующего из Чикаго в Вашингтон, не взорвалась, но начала дымится, так что отравление продуктами горения получили 12 пассажиров. Всего от бомб Теда погибли три человека и еще 23 были ранены. Также он рассылал письма с угрозами профессорам и аспирантам.

В 2017 году про Теда был снят сериал "Охота на Унабомбера". Его роль исполнил Пол Беттани.

Трейлер сериала "Охота на Унабомбера"

Напомним, в 2021 году в тюрьме Салливан в Фолсбурге, штат Нью-Йорк, скончался Рональд ДеФео убивший всю свою семью. Рональд убил всю свою семью, сказав, что ему это приказали сделать "голоса". После история его преступления была положена в основу фильмов и сериалов под названием "Ужас Амитвилля".