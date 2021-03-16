В тюрьме умер Рональд ДеФео, убийца из романа и фильмов "Ужас Амитивилля"

Его показания на суде, где он утверждал, что застрелить всю его семью его заставили "голоса", послужили вдохновением для писателей и режиссеров

В тюрьме Салливан в Фолсбурге, штат Нью-Йорк, скончался Рональд ДеФео убивший всю свою семью. Ему было 69 лет. На суде в 1974 году Роберт утверждал, что он застрелил свою мать, отца и четверых братьев и сестер в их кроватях, пока они спали, потому что так ему приказали "голоса". Об этом пишет NYpost.

Адвокат настаивал на невменяемости подзащитного, однако судебный психиатр Гарольд Золан заявил, что Дефео на момент преступления страдал лишь антисоциальным расстройством личности и поэтому свои действия прекрасно осознавал.

[ + – ] Рональд ДеФео у здания суда/Фото: NYpost

В тюрьме Салливан уже сообщили, что причина смерти Рональда неизвестна, но когда проведут вскрытие, то его результаты сообщат только ближайшим родственникам.

Убийство произошло 13 ноября 1974 года в городке Амитивилль на Лонг-Айленде, штат Нью-йорк. Рональд Джозеф Дефео-младший, которому на тот момент было 23 года, ворвался в местный бар и в панике сообщил всем присутствующим, что его отец и мать застрелены. Посетители бара отправились с Рональдом к нему домой и оказалось, что застрелены все члены его семьи.

Погибли автодилер Рональд ДеФео-старший (43 года), его жена Луиза (42 года) и их четверо детей: Дон (18 лет), Эллисон (13 лет), Марк (13 лет) и Джон (9 лет). Все жертвы были застрелены из 35-калиберной винтовки Marlin 336C. Время смерти позже было установлено, как три часа ночи. В родителей ДеФео было сделано по два выстрела, в младших членов семьи – по одному.

[ + – ] Полиция выносит тела убитых членов семьи ДеФео

[ + – ] Жители города Амитивилль у дома семьи ДеФео/Фото: скриншот

Сначала в убийстве семьи ДеФео подозревали мафиози Луи Фалини, однако оказалось, что в момент убийства он находился за пределами штата. Рональд ДеФео стал путаться в показаниях, выяснилось, что он конфликтовал с отцом и даже инсценировал ограбление его автосалона, присвоив деньги. В итоге он признался в убийстве и даже указал, куда выкинул улики, но его адвокат стал настаивать на безумии подзащитного и делать ставку на его невменяемость, якобы под воздействием наркотиков он стал слышать голоса, которые говорили ему, что его семья плетет против него заговор.

Судья не внял доводам защиты и Рональд ДеФео был приговорен к 150 годам за решеткой, точнее, к шести срокам по 25 лет за каждое убийство.

После суда дом семьи ДеФео на Лонг-Айленде, где произошло массовое убийство, был продан семье Латц в 1976 году, однако они не прожили там и месяца, съехав через 28 дней. Семья Латц утверждала, что в доме постоянно происходили сверхъестественные явления, из-за чего там было невозможно находится.

[ + – ] Джордж и Кэти Латц

Этот случай получил название "Ужас Амитивилля" в честь выпущенного в сентябре 1977 года романа Джея Энсона, в котором тот описывал историю Латц. Впрочем, семью Латц позже обвинили в мошенничестве. Потому что они оказались единственными, кто столкнулся с чем-то необъяснимым в доме. Два года в нем проводили исследования парапсихологи, сообщали о "чувстве депрессии", что овладевало ими в особняке и упоминали о "маленьком мальчике, что смотрел на них из-за двери", однако их показания настолько сильно разнились, что потенциальных покупателей дома это не отпугнуло. Но зато способствовало росту интереса к произошедшему в особняке.

В 1979 году режиссером Стюартом Розенбергом был снят фильм "Ужас Амитивилля", в котором главную роль исполнил Джеймс Бролин.

За это время стоимость дома упала в цене и его купила у банка семья Кромарти. Они также не сообщали ни о каких необъяснимых и таинственных явлениях, но сетовали, что им досаждают толпы туристов. Кромарти были вынуждены перестроить дом и полностью изменить его внешний облик, чтобы снизить наплыв любопытных фанатов. В 2010 году они продали особняк семье Д’Антониоз, те продали дом в 2016 году, и кто им владеет сейчас — неизвестно. Но они также не сообщают о сверхъестественном. В самом Амитивилле интерес любителей паранормального к их городу не приветствуют и на городском сайте даже нет упоминания о столь интересном туристическом объекте.

[ + – ] Современный вид дома семьи ДеФео, где происходили события фильмов и романов "Ужас Амитивилля"/Фото: скриншот"

Однако городская легенда о призраках в доме продолжает жить. Тем более, что семья Латц в 2006 году дала интервью каналу ABC News в 2006 году, в котором утверждала, что в доме были слышны странные звуки и голоса. В нем было постоянно холодно, двери открывались и закрывались сами по себе, а мебель двигалась.

Джордж Латц также рассказывал, что не мог подняться с кровати, потому что "неведомая сила" прижимала его к подушке, а однажды, проснувшись, он увидел, как его спящая жена поднялась в воздух и "левитирует".

После этого, по словам Джорджа и Кэти Латц, они вынуждены были покинуть особняк и никогда больше в него не возвращаться.

Однако "Ужас Амитивилля" до сих пор вдохновляет режиссеров и писателей. Роман Джея Энсона получил продолжение – написано уже пять книг.

А в 2005 году вышел ремейк фильма 1979 года, в котором роль Джорджа Латца исполнил Райан Рейнольдс. Согласно фильму, зловещий дом построил колдун и миссионер Джеремайя Кэтчем, который пытал и убивал индейцев. И именно его призрак приказывал совершать убийства всем, кто переезжал в особняк.