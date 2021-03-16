У в'язниці помер Рональд ДеФео, вбивця з роману і фільмів "Жах Еймітівіллу"

Його свідчення на суді, де він стверджував, що застрелити всю його сім'ю його змусили "голоси", слугували натхненням для письменників і режисерів.

У вʼязниці Салліван у Фолсбурзі, штат Нью-Йорк, помер Рональд ДеФео, який вбив всю свою сімʼю. Йому було 69 років. На суді в 1974 році Роберт стверджував, що він застрелив свою матір, батька і чотирьох братів та сестер в їхніх ліжках, поки вони спали, бо так йому наказали "голоси". Про це пише NYpost.

Адвокат наполягав на неосудності підзахисного, проте судовий психіатр Гарольд Золан заявив, що Дефео на момент злочину страждав лише антисоціальним розладом особистості й тому свої дії прекрасно усвідомлював.

[ + – ] Рональд ДеФео біля будівлі суду/Фото: NYpost

У вʼязниці Салліван вже повідомили, що причина смерті Рональда невідома, але коли проведуть розтин, то його результати повідомлять лише найближчим родичам.

Вбивство сталося 13 листопада 1974 року в містечку Еймітівілл на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк. Рональд Джозеф Дефео-молодший, якому на той момент було 23 роки, увірвався до місцевого бару й у паніці повідомив всім присутнім, що його батько і мати застрелені. Відвідувачі бару вирушили з Рональдом до нього додому і виявилось, що застрелені всі члени його сімʼї.

Загинули автодилер Рональд ДеФео-старший (43 роки), його дружина Луїза (42 роки) та їх четверо дітей: Дон (18 років), Еллісон (13 років), Марк (13 років) і Джон (9 років). Всі жертви були застрелені з 35-каліберной гвинтівки Marlin 336C. Час смерті, як пізніше зʼясувалося, третя година ночі. У батьків ДеФео було зроблено по два постріли, у молодших членів сімʼї — по одному.

[ + – ] Поліція виносить тіла убитих членів сім'ї ДеФео

[ + – ] Жителі міста Еймітівілл біля будинку сім'ї ДеФео/Фото: скріншот

Спочатку у вбивстві сімʼї ДеФео підозрювали мафіозі Луї Фаліна, однак зʼясувалося, що на момент вбивства він перебував за межами штату. Рональд ДеФео почав плутатися у свідченнях, зʼясувалося, що він конфліктував із батьком і навіть інсценував пограбування його автосалону, присвоївши гроші. Зрештою він зізнався у вбивстві й навіть вказав, куди викинув докази, але його адвокат почав наполягати на божевіллі підзахисного і робити ставку на його неосудність, нібито під впливом наркотиків він почав чути голоси, які говорили йому, що його сімʼя плете проти нього змову.

Суддя не повірив доказам захисту й Рональд ДеФео був засуджений до 150 років за гратами, точніше, до шести термінів по 25 років за кожне вбивство.

Після суду будинок сімʼї ДеФео на Лонг-Айленді, де сталося масове вбивство, був проданий сімʼї Латс у 1976 році, проте вони не прожили там і місяця, зʼїхавши через 28 днів. Сімʼя Латс стверджувала, що в будинку постійно відбувалися надприродні явища, через що там було неможливо знаходитися.

[ + – ] Джордж і Кеті Латс

Цей випадок отримав назву "Жах Еймітівіллу" на честь випущеного у вересні 1977 року роману Джея Енсон, в якому той описував історію Латс. Утім, сімʼю Латс пізніше звинуватили в шахрайстві. Тому що вони виявилися єдиними, хто зіткнувся з чимось незбагненним у будинку. Два роки в ньому проводили дослідження парапсихологи, повідомляли про "почуття депресії", що опановувала ними в маєтку і згадували про "маленького хлопчика, який дивився на них через двері", проте їх свідчення настільки сильно відрізнялися, що потенційних покупців будинку це не відлякувало. Проте сприяло зростанню інтересу до події в маєтку.

У 1979 році режисером Стюартом Розенбергом був знятий фільм "Жах Еймітівіллу", в якому головну роль зіграв Джеймс Бролін.

За цей час вартість будинку впала в ціні та його купила у банку сімʼя Кромарті. Вони також не повідомляли про жодні непояснені чи таємничі явища, але нарікали, що їм докучають натовпи туристів. Кромарті були змушені перебудувати будинок і повністю змінити його зовнішній вигляд, щоб знизити наплив цікавих фанатів. У 2010 році вони продали маєток сімʼї ДʼАнтоніоз, ті продали будинок у 2016 році, і хто ним володіє зараз — невідомо. Але вони також не повідомляють про надприродне. Власне в Еймітівіллі інтерес любителів паранормального до їхнього міста не схвалюють і на міському сайті навіть немає згадки про такий цікавий туристичний обʼєкт.

[ + – ] Сучасний вигляд будинку сім'ї ДеФео, де відбувалися події фільмів і романів "Жах Еймітівіллу"/Фото: скріншот

Однак міська легенда про примар у будинку продовжує жити. Тим паче, що сімʼя Латс у 2006 році дала інтервʼю каналу ABC News в 2006 році, в якому стверджувала, що в будинку були чутні дивні звуки і голоси. У ньому було постійно холодно, двері відкривалися і закривалися самостійно, а меблі рухалися.

Джордж Латс також розповідав, що не міг піднятися з ліжка, тому що "невідома сила" притискала його до подушки, а одного разу, прокинувшись, він побачив, як його спляча дружина піднялася в повітря і "левітувала".

Після цього, за словами Джорджа та Кеті Латс, вони змушені були покинути маєток і ніколи більше в нього не повертатися.

Однак "Жах Еймітівіллу" досі надихає режисерів і письменників. Роман Джея Енсон отримав продовження — написані вже пʼять книг.

А в 2005 році вийшов ремейк фільму 1979 року, в якому роль Джорджа Латцена виконав Райан Рейнольдс. Згідно з фільмом, зловісний будинок побудував чаклун і місіонер Джеремая Кетчем, який катував і вбивав індіанців. І власне його привид наказував скоювати вбивства всім, хто переїжджав у маєток.