"Принц-клоун гіп-гопу": у Нью-Йорку попрощалися з відомим музикантом Бізом Маркі

Biz Markie став популярним ще в 1989 році, коли його композиція Just a Friend увійшла в десятку кращих хітів США

У Нью-Йорку попрощалися з одним із піонерів гіп-гопу, репером, бітбоксером, діджеєм, коміком і співаком Бізом Маркі. Він помер ще 16 липня 2021 року, проте похорони пройшли тільки в понеділок, 2 серпня. Про це пише Billboard.

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Biz Markie, справжнє ім'я якого Марсель Тео Голл, народився в Нью-Йорку 8 квітня 1964 року. Він вважається одним із піонерів гіп-гопу. Біз став популярним завдяки своїй композиції 1989 року Just a Friend. Вона ввійшла в десятку кращих хітів США, а в 2008-му ця пісня увійшла в сотню кращих пісень усіх часів на каналі VH1.

[ + – ] Композиція, що зробила Біза Марки зіркою

Біз Маркі також вважався одним із найбільш комічних MC в історії гіп-гопу та репу. У музичній тусовці його прозвали "принц-клоун гіп-гопу".

Він багато виступав, а також знімався в кіно. У фільмі "Люди в чорному 2" він з'явився в образі інопланетянина, який спілкувався мовою, що нагадує бітбокс.

[ + – ] Біз Марки в фільмі "Люди в чорному 2"

Маркі також озвучував мультфільми "Губка Боб" та "Час пригод".

Помер відомий музикант 16 липня 2021 року. Причиною смерті стали ускладнення, викликані цукровим діабетом.

[ + – ] Похорон Біза Маркі на Лонг-Айленді Фото: Daily Mail

Церемонія прощання пройшла в Театрі мистецтв Патчог на Лонг-Айленді, Нью-Йорк. Попрощатися з другом прийшли LL Cool J, Fat Joe, Big Daddy Kane, Ice-T й інші зірки гіп-гопу.

[ + – ] Фанати Biz Markie біля театру, де проходило прощання Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер Дасті Гілл, басист і гітарист відомої американської блюз-рок-групи ZZ Top.

А 26 липня помер ексбарабанщик і один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. На момент смерті йому було 46 років. Сім'я музиканта заявила, що він помер "мирно уві сні".