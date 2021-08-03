"Принц-клоун гіп-гопу": у Нью-Йорку попрощалися з відомим музикантом Бізом Маркі
Biz Markie став популярним ще в 1989 році, коли його композиція Just a Friend увійшла в десятку кращих хітів США
У Нью-Йорку попрощалися з одним із піонерів гіп-гопу, репером, бітбоксером, діджеєм, коміком і співаком Бізом Маркі. Він помер ще 16 липня 2021 року, проте похорони пройшли тільки в понеділок, 2 серпня. Про це пише Billboard.
Biz Markie, справжнє ім'я якого Марсель Тео Голл, народився в Нью-Йорку 8 квітня 1964 року. Він вважається одним із піонерів гіп-гопу. Біз став популярним завдяки своїй композиції 1989 року Just a Friend. Вона ввійшла в десятку кращих хітів США, а в 2008-му ця пісня увійшла в сотню кращих пісень усіх часів на каналі VH1.
Біз Маркі також вважався одним із найбільш комічних MC в історії гіп-гопу та репу. У музичній тусовці його прозвали "принц-клоун гіп-гопу".
Він багато виступав, а також знімався в кіно. У фільмі "Люди в чорному 2" він з'явився в образі інопланетянина, який спілкувався мовою, що нагадує бітбокс.
Маркі також озвучував мультфільми "Губка Боб" та "Час пригод".
Помер відомий музикант 16 липня 2021 року. Причиною смерті стали ускладнення, викликані цукровим діабетом.
Церемонія прощання пройшла в Театрі мистецтв Патчог на Лонг-Айленді, Нью-Йорк. Попрощатися з другом прийшли LL Cool J, Fat Joe, Big Daddy Kane, Ice-T й інші зірки гіп-гопу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер Дасті Гілл, басист і гітарист відомої американської блюз-рок-групи ZZ Top.
А 26 липня помер ексбарабанщик і один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. На момент смерті йому було 46 років. Сім'я музиканта заявила, що він помер "мирно уві сні".