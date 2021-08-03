"Принц-клоун хип-хопа": В Нью-Йорке попрощались с известным музыкантом Бизом Марки

Biz Markie стал популярен еще в 1989 году, когда его композиция Just a Friend вошла в десятку лучших хитов США

В Нью-Йорке попрощались с одним из пионеров хип-хопа, рэпером, битбоксером, диджеем, комиком и певцом Бизом Марки. Он скончался еще 16 июля 2021 года, однако похороны прошли только в понедельник, 2 августа. Об этом пишет Billboard.

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Biz Markie, настоящее имя которого Марсель Тео Холл, родился в Нью-Йорке 8 апреля 1964 года. Он считается одним из пионеров хип-хопа. Биз стал популярен благодаря своей композиции 1989 года Just a Friend. Она вошла в десятку лучших хитов США, а в 2008-м эта песня вошла в сотню лучших песен всех времен на канале VH1.

[ + – ] Композиция, сделавшая Биза Марки звездой

Биз Марки также считался одним из самых комичных MC в истории хип-хопа и рэпа. В музыкальной тусовке его прозвали "принц-клоун хип-хопа".

Он много выступал, а также снимался в кино. В фильме "Люди в черном 2" он появился в образе инопланетянина, который общался на языке, напоминающем битбокс.

[ + – ] Биз Марки в фильме "Люди в черном 2"

Марки также озвучивал мультфильмы "Губка Боб" и "Время приключений".

Умер известный музыкант 16 июля 2021 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом.

[ + – ] Похороны Биза Марки на Лонг-Айленде Фото: Daily Mail

Церемония прощания прошла в Театре искусств Патчога на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Проститься с другом пришли LL Cool J, Fat Joe, Big Daddy Kane, Ice-T и другие звезды хип-хопа.

[ + – ] Фанаты Biz Markie у театра, где проходило прощание Фото: dailymail.co.uk

Напомним, ранее стало известно, что скончался Дасти Хилл, басист и гитарист известной американской блюз-рок-группы ZZ Top.

А 26 июля умер экс-барабанщик и один из основателей культовой ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисон. На момент смерти ему было 46 лет. Семья музыканта заявила, что он скончался "мирно во сне".