"Я не знал, что делать": безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов

Мужчина, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.

В Австралии 30-летний мужчина из Сиднея получил крупную сумму денег, когда впервые решил испытать свою удачу в национальной лотерее. Он купил билет Powerball и сорвал джекпот в размере 50 миллионов долларов. Об этом пишет Nine News.

Житель Австралии, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что он чуть не потерял сознание, когда ему позвонили представители лотереи и сообщили о сумме его выигрыша.

"Я не знал, что делать. Что мне нужно делать в такой ситуации? Мне позвонить маме? Должен ли я обнять свою жену? Что мне делать", — говорил растерянно победитель лотереи.

Согласно его словам, он намерен поделиться выигранными деньгами с близкими людьми и друзьями, а также пожертвовать часть средств благотворительной организации, так как осознает, насколько трудно выживать в современном мире.

Австралиец отметил, что долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов. Мужчина сказал, что планирует инвестировать свой выигрыш.