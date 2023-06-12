В Яссах прошел марш ЛГБТ-сообщества: противники пришли с иконами и ладаном

В Румынии во время проведения марша ЛГБТ-сообщества около 30 человек организовали контрдемонстрацию, скандируя "Яссы — это не Содом".

Около 600 человек приняли участие в марше представителей ЛГБТ-сообщества в Яссах в минувшее воскресенье, а около 30 человек организовали контрдемонстрацию, скандируя "Яссы — это не Содом". Участников марша протестующие облили водой, сообщает digi24.ro.

Протест проходил перед Университетом Александру Иоанна Куза, а затем участники марша двинулись в сторону центра Ясс. В то же время появились и противники марша, которых жандармы держали на расстоянии.

Они кричали "Яссы не Содом", несколько человек несли в руках иконы, а одна женщина принесла ладан.

В ответ участники марша скандировали "Нам не стыдно", "Солидарность", "Равные права для всех", "Яссы – это любовь" и "Освобождение, а не дискриминация".

Организаторы мероприятия заявили, что Яссы – это город, в котором следует принимать во внимание многообразие общества. Акция была санкционирована мэрией Ясс.

Пресс-служба Ясской архиепископии отреагировала еще накануне проведения мероприятия, отметив, что это "очередной марш тех, кто пропагандирует антиприродное отношение и бесчеловечную идеологию".

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