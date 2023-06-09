Обвинил в принадлежности к ЛГБТ: в Днепре пьяный мужчина напал с ножом на музыкантов

По словам участника группы Burned Time Machine, один из посетителей размахивал ножом под сценой во время выступления, после чего попытался напасть на музыкантов на улице.

Related video

Во время благотворительного концерта в клубе "Махнопаб" в Днепре посетитель заведения напал с ножом на украинскую альтернативную группу Burned Time Machine. Нападение произошло во время выступления группы, которая собирала средства для Вооруженных сил Украины. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили музыканты.

Инцидент имел место 4 июня. По словам одного из участников Мирослава Щербака, конфликт начался на улице, а затем перекинулся внутрь клуба. Во время выступления, один из слушателей проявил агрессивное поведение, нападая на других посетителей.

"Тип "набухался", неадекватно вел себя в слэме [толкотня под сценой], умышленно нанося удары по людям. Один из участников группы, который уже отыграл — сделал замечание, и тот человек приложил руку уже к музыканту", — рассказал музыкант изданию The Rock Spectrum.

Мужчина предложил музыканту "разобраться", после чего посетители клуба "положили его на лопатки". Мирослав отправился к звукорежиссеру, чтобы найти охрану, но к своему возвращению обнаружил, что нападающего уже выводят из помещения.

После того, как Мирослав со своей женой и басистом вышел на улицу, нападавший последовал за ними. Он начал материться, на что певец попросил его прекратить. Однако, когда Мирослав возвращался в клуб, нападавший обвинил его в принадлежности к ЛГБТ-сообществу и достал нож.

Ситуация накалилась, и Мирослав попросил свою жену зайти внутрь клуба, а сам пошел "разбираться" с нападавшим. Охранник помешал им сойтись в драке и через несколько минут Мирослав вызвал полицию. Полицейские прибыли на место через некоторое время, изъяли нож у нападавшего и осмотрели его рюкзак, где нашли разбитые стаканы.

Нападавшего задержали и доставили в районный отдел полиции.

Напомним, 8 июня сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке Франции. Он ударил ножом двоих взрослых и четверых детей.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в Великобритании мужчина напал на свою возлюбленную из-за того, что на день рождения ему подарили блюдо из цветной капусты с сыром.