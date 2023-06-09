Звинуватив у приналежності до ЛГБТ: у Дніпрі п'яний чоловік напав із ножем на музикантів

За словами учасника гурту Burned Time Machine, один із відвідувачів розмахував ножем під сценою під час виступу, після чого спробував напасти на музикантів на вулиці.

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Під час благодійного концерту у клубі "Махнопаб" у Дніпрі відвідувач закладу напав із ножем на український альтернативний гурт Burned Time Machine. Напад стався під час виступу групи, яка збирала кошти для Збройних Сил України. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомили музиканти.

Інцидент стався 4 червня. За словами одного з учасників Мирослава Щербака, конфлікт розпочався на вулиці, а потім перекинувся усередину клубу. Під час виступу один зі слухачів проявив агресивну поведінку, нападаючи на інших відвідувачів.

"Тип "набухався", неадекватно поводився у слемі [штовханина під сценою], навмисне завдаючи ударів по людях. Один з учасників гурту, який уже відіграв — зробив зауваження, і та людина приклала руку вже до музиканта", — розповів музикант виданню The Rock Spectrum.

Чоловік запропонував музикантові "розібратися", після чого відвідувачі клубу "поклали його на лопатки". Мирослав вирушив до звукорежисера, щоб знайти охорону, але до свого повернення виявив, що нападника вже виводять із приміщення.

Після того, як Мирослав зі своєю дружиною та басистом вийшов на вулицю, нападник пішов за ними. Він почав матюкатися, на що співак попросив його припинити. Проте, коли Мирослав повертався до клубу, нападник звинуватив його у приналежності до ЛГБТ-спільноти та дістав ножа.

Ситуація загострилася, і Мирослав попросив свою дружину зайти всередину клубу, а сам пішов "розбиратися" з нападником. Охоронець завадив їм зійтись у бійці й за кілька хвилин Мирослав викликав поліцію. Поліціянти прибули на місце через деякий час, вилучили ножа у нападника та оглянули його рюкзак, де знайшли розбиті склянки.

Нападника затримали та доставили до районного відділу поліції.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що озброєний ножем чоловік напав на дітей на дитячому майданчику у місті Аннесі на сході Франції. Він ударив ножем двох дорослих та чотирьох дітей.

Раніше, 6 червня, повідомлялося, що у Великій Британії чоловік напав на свою кохану через те, що на день народження йому подарували страву з цвітної капусти із сиром.