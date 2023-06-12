Семья Рыб: женщина спланировала рождение четверых детей так, чтобы их гороскопы совпадали

Инбаал Хонигман утверждает, что может заглянуть в прошлое, рассказать о настоящем и увидеть будущее. Британка называет себя "викканской верховной жрицей".

49-летняя ясновидящая Инбаал Хонигман из Йоркшира (Великобритания) рассказала, как она планировала рождение своих детей так, чтобы их гороскопы совпадали. Об этом пишет The Mirror.

Женщина известна своими предсказаниями от погоды до победителей реалити-шоу "Остров любви" с помощью карт таро.

Она утверждает, что может заглянуть в прошлое, рассказать о настоящем и увидеть будущее. Британка называет себя "викканской верховной жрицей".

При планировании своей беременности Инбаал сосредоточилась на том, какой у ее детей будет знак зодиака. По ее словам, она смогла построить свою жизнь на основе своих предсказаний, при этом происходит из вполне традиционной семьи.

Женщина родилась в традиционной семьи в Израиле. Ее родители не верили ни во что духовное и паранормальное. В 20 лет она впервые узнала о гадании на картах Таро, и поняла, что у нее есть к этому природная склонность.

49-летняя ясновидящая Инбаал Хонигман из Йоркшира Фото: Jam Press

Мать 12-летней Туве, 10-летнего Виго, 7-летней Зеви и 5-летнего Лудо проявляла интерес к картам Таро задолго до их рождения. Все началось когда должен был родиться ее первый ребенок. Трое из четырех ее детей — Рыбы, так же как она сама и ее муж.

"Я — Рыбы, мой муж — Рыбы, и мы планировали, что наша дочь будет Рыбой. Она была зачата в середине лета, а это был День отца, и я применила магию, которая бы помогла нам. Так что мечта о полной семье Рыб была в полном разгаре, а потом наступил срок родов. Я все еще была так влюблена в идею полной семьи рыб, поэтому, когда мне дали две даты индукции, я выбрала дату Рыб", — рассказала британка.

Инабель считает, что очень важно, чтобы дети были либо Рыбами, либо Стрельцами, поскольку это наиболее совместимые знаки.

"Рыбы — артистичные, любящие и зрелые. Рыбы любят океан, любят музыку и романтику. Если бы моя дочь или сыновья родилась позже, то были бы овнами. Овен — это все еще потрясающий знак, очень спортивный и активный, дружелюбный, много смеется — но он всегда занят! Я думала, что такая спокойная Рыба, как я, будет гораздо лучшей мамой для других Рыб", — сказала она.

Трое из четырех детей женщины — Рыбы, так же как она сама и ее муж. Фото: Jam Press

Женщина раскрыла также своей секрет ясновидения. Когда она читает по картам то до нее доходят не только их книжные значения.

"У меня бывает чувство, ощущение. Я могу почувствовать что-то в своем теле, что будет связано с человеком. Если карты находятся передо мной, я могу увидеть что-то вокруг них. Либо ауру, либо, что более вероятно, изменения в фоне позади них", — добавила она

Ранее Фокус писал, что женщина рассказала, что лучшая подруга тайно кормила грудью ее дочь. Обеспокоенная мама призналась, что старалась не закричать, когда заметила эту странную картину. Она сказала, что чувствовала себя так, будто ее дочь оскорбили.

Также сообщалось, что женщина пережила удар молнии и теперь знает, когда будет гроза. Инцидент произошел летом 2009 года. За пять минут в городе было зарегистрировано 1200 ударов молнии. Кимберли Кроун услышала два громких удара.