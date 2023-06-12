Нанял кран: мужчина припарковал фургоны на крыше дома, чтобы не платить штрафы (фото)

Неназваный мужчина неоднократно получал штрафы за парковку своих автомобилей на улице. Поэтому он решил нанять кран, чтобы поднять их на крышу.

В Тайване владелец двух фургонов, припаркованных на крыше здания в Тайчжуне, игнорирует опасения соседей, заверив их, что здание выдержит два автомобиля. Об этом пишет Taiwan News.

Один из фургонов, похоже, прекрасно разместился на многоуровневом пространстве крыши, в то время как другой, похоже, опирается на парапет здания и частично выступает за его край.

"Это не повлияет на здание, не суетитесь", — сказал владелец машин, после того как городские власти и полиция попросили его убрать автомобили.

Владелец, который, как сообщает CNA, является подрядчиком и неоднократно получал штрафы за парковку своих фургонов на улице. Поэтому он решил нанять кран, чтобы поднять их на крышу. Глава местного района Линь Куань-чжэнь сказал, что фургоны стоят там уже два года.

Один из фургонов опирается на парапет здания и частично выступает за его край Фото: CNA

Несмотря на то, что мужчина не нарушает никаких законов, он сказал, что выполнит просьбу и уберет автомобили. На вопрос о том, что будет дальше с его транспортом, владелец ответил, что они будут припаркованы в горах Таоюань примерно в октябре.

Ранее Фокус писал, что женщина перевернула машину на бок во время экзамена по вождению. По словам журналистов, она вылетела с проезжей части и врезалась в столб, который не выдержал силы удара и упал.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.