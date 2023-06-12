"Признан виновным": в РФ мужчину оштрафовали за недонесение на друга-дворника

Тамбовец Кирилл Швецов должен оплатить 30 тысяч рублей государству за то, что не донес на интернет-друга. В то же время знакомому, выступавшему против войны и желавшему вступить в ЛСР, дали семь лет за решеткой.

В России начали наказывать за несообщение о партизанах. Об этом свидетельствует постановление, обнародованное Тамбовским областным судом.

"Признан виновным в несообщении в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известной информации готовит преступление", — говорится в судебном постановлении.

Суд засекретил информацию о признанном виновным гражданине, в частности, фамилию и имя, однако этими данными поделились 12 июня журналисты российского СМИ "Медиазона".

По их данным, за "несообщение" оштрафуют на 30 тысяч рублей тамбовца Кирилла Швецова. В медиа передали, что Швецов в июне прошлого года познакомился через сайт продаж "Авито" с дворником Артемом Какариным, продававшим книги. Мужчины начали общаться в соцсетях, и продавец поделился своими намерениями вступить в легион "Свобода России".

Как известно, Какарин выступал против войны в Украине и находился на границе. Кроме того, следствие установило, что он купил два ножа и собирался напасть на российский патруль. Однако реализовать свои планы мужчина не успел — был задержан и приговорен к семи годам заключения. В то же время, его интернет-друга также решили привлечь к ответственности — за недонесение.

В телеграмм-канале "Оперативные сводки" 9 июня было опубликовано признание Швецова. Он рассказал, как познакомился в сети со злоумышленником и узнал его намерения, однако никуда не сообщил.

Швецов заявил, что "не придал значения" словам Какарина и "легкомысленно отнесся" к его планам. Также он заверил, что "кается в совершенном".

Напомним, 12 июня стало известно об убийстве депутата "Единой России" Александра Колодича. Как выяснило следствие, преступление мог совершить садовник вражеского парламентария, с которым у Колодича был конфликт.

Ранее, 9 июня, в российском медиа сообщили об идее в РФ узаконить регистрацию автомобилей, украденных в Украине. Соответствующий законопроект, по данным СМИ, был внесен во вражескую Госдуму.