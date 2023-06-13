В российском Краснодаре загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)

По данным МЧС, на НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Причина возгорания пока не установлена. Также неизвестно, есть ли в результате происшествия раненые и погибшие.

Во вторник, 13 июня, в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (Россия) произошел пожар. Об этом сообщает городская администрация в Telegram.

Местные власти отмечают, что площадь пожара составила 20 кв. метров. Также уточняется, что возгорание произошло на улице Захарова.

"Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6:58. В работе были задействованы более 130 человек, 26 единиц техники", – говорится в публикации.

Причина ЧП неизвестна. Информации о погибших и пострадавших нет.

"Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону сообщили, что на территории завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива.

Напомним, 4 мая в Сибири в Тюменской области спасателям пришлось эвакуировать целое село из-за пожара. Только из детского психо-неврологического диспансера и дома престарелых сотрудники МЧС РФ вывезли сотни людей.

29 апреля в российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы", производящего артиллерийские и реактивные системы залпового огня.