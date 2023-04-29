В России горит завод, производящий артиллерийские системы и РСЗО (фото, видео)

Возгорание произошло в трансформаторной будке. Несмотря на небольшую площадь пожара, озвученную СМИ, огонь тушат 37 спасателей, а густой дым виден из любой точки города.

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В субботу, 29 апреля, в российской Перми возник пожар на территории оборонного холдинга "Мотовилихинские заводы", производящего артиллерийские и реактивные системы залпового огня, пишет российское издание "Коммерсантъ"

"Сегодня на территории предприятия произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалистами МЧС, выехавшими на место, возгорание оперативно локализовано" – сообщили в пресс-службе ПАО "Мотовилихинские заводы".

По информации МЧС, сообщение о возгорании на территории ПАО "Мотовилихинские заводы", поступило в 20 часов 08 минут.

Предварительная площадь пожара составляет 10 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 37 спасателей и 10 единиц спецтехники.

Дым с территории завода виден с разных точек Перми. Местные жители делятся фото и видео пожара в соцсетях.

По данным источников, на энергоснабжение котельной пожар не повлиял. Директор компании "Тепло-М", трансформаторная подстанция которой предположительно стала очагом возгорания, в телефонном разговоре отказался комментировать происшествие.

Артиллерия и реактивные системы: что производят в ПАО "Мотовилихинские заводы"?

Холдинг объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности.

ООО "Мотовилиха — гражданское машиностроение" выпускает металлургическую продукцию (поковки, штамповки, сортовой прокат), ЗАО "СКБ" — технику оборонного значения (артиллерийские орудия, минометы и реактивные системы залпового огня).

Являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

Напомним, утром 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы и разгорелся масштабный пожар. Назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата на резервуар с топливом.

В ночь на 24 апреля во временно оккупированных российскими войсками Ровеньках Луганской области беспилотник спровоцировал взрыв на нефтебазе. Расстояние до линии фронта составляет более 100 км.