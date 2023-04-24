Беспилотник вызвал мощный взрыв на нефтебазе в оккупированных Ровеньках (фото, видео)

Для ликвидации масштабного пожара оккупанты направили экстренные подразделения не только из местного гарнизона, но и из ближайших городов Антрацита, Свердловска, Красного Луча.

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В ночь на 24 апреля во временно оккупированных российскими войсками Ровеньках Луганской области беспилотник провоцировал взрыв на нефтебазе. Об этом сообщил в Telegram блоггер и общественный деятель Сергей Стерненко.

Он отметил, что ночью неизвестный БПЛА атаковал объект. Расстояние до линии фронта составляет более 100 км.

Он также опубликовал фото с места происшествия. На фотографиях виден охваченный пламенем резервуар с горючим.

Российские оккупанты подтвердили пожар на нефтебазе. В так называемом " МЧС ЛНР " заявили, что возгорание произошло в результате обстрела около 3 часов ночи. Это привело к разгерметизации резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза". Оккупанты направили экстренные подразделения не только из местного гарнизона, но и из ближайших городов: Антрацита, Красного Луча, Свердловска. Как заявили захватчики, по прибытии они фиксировали открытое горение резервуара с способной легко заняться жидкостью. Огонь все же словно не распространился на соседние резервуары. Жертв и пострадавших, как сообщили в оккупационном ведомстве, в результате происшествия нет.

Напомним, 24 апреля якобы украинский БПЛА с 17 кг взрывчатки упал в Подмосковье. По информации российских СМИ, он был начинен 17 килограммами пластического взрывчатого вещества С-4. Общая масса этого аппарата составляла якобы 85 кг. БПЛА якобы обнаружила местная жительница в одном из лесных массивов. Она сразу вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Также ночью 24 апреля в Севастополе раздались мощные взрывы. оккупанты заявили, что произошла атака надводных БПЛА. Захватчики заявили, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, а все экстренные службы в полной готовности к реагированию. Рейд в Севастопольской бухте решили перекрыть, а движение морского транспорта было заблокировано после атаки надводных беспилотников.