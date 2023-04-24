Безпілотник спричинив потужний вибух на нафтобазі в окупованих Ровеньках (фото, відео)

Для ліквідації масштабної пожежі окупанти спрямували екстрені підрозділи не тільки з місцевого гарнізону, але й з найближчих міст Антрацита, Свердловська, Красного Луча.

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У ніч проти 24 квітня у тимчасово окупованих російськими військами Ровеньках Луганської області безпілотник провокував вибух на нафтобазі. Про це повідомив у Telegram блогер та громадський діяч Сергій Стерненко.

Він зазначив, що вночі невідомий БПЛА атакував об'єкт. Відстань до лінії фронту становить понад 100 км.

Він також опублікував фото з місця події. На світлинах видно охоплений полум'ям резервуар з пальним.

Російські окупанти підтвердили пожежу на нафтобазі. У так званому "МНС ЛНР" заявили, що займання відбулося внаслідок обстрілу близько 3 години ночі. Це призвело до розгерметизації резервуара на об'єкті ТОВ ТД "Ровеньківська нафтобаза". Окупанти спрямували екстрені підрозділи не тільки з місцевого гарнізону, але й з найближчих міст: Антрацита, Красного Луча, Свердловська. Як заявили загарбники, після прибуття вони фіксували відкрите горіння резервуара з рідиною, що здатне легко зайнятися. Вогонь все ж наче не поширився на сусідні резервуари. Жертв та постраждалих, як повідомили в окупаційному відомстві, внаслідок події немає.

Нагадаємо, 24 квітня нібито український БПЛА із 17 кг вибухівки впав у Підмосков'ї. За інформацією російських ЗМІ, його було начинено 17 кілограмами пластичної вибухової речовини С-4. Загальна маса цього апарату становила нібито 85 кілограмів. БПЛА нібито виявила місцева мешканка одному з лісових масивів. Вона одразу й викликала співробітників правоохоронних органів.

Також вночі 24 квітня у Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили, що відбулася атака надводних БПЛА. Загарбники заявили, що Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді, а усі екстрені служби у повній готовності для реагування. Рейд у Севастопольській бухті вирішили перекрити, а рух морського транспорту заблокували після атаки надводних безпілотників.