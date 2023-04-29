У Росії горить завод, що виробляє артилерійські системи та РСЗВ (фото, відео)

Займання сталося у трансформаторній будці. Незважаючи на невелику площу пожежі, яку озвучили ЗМІ, вогонь гасять 37 рятувальників, а густий дим видно з будь-якої точки міста.

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У суботу, 29 квітня, у російській Пермі виникла пожежа на території оборонного холдингу "Мотовіліхінські заводи", що виробляє артилерійські та реактивні системи залпового вогню, пише російське видання "Коммерсант"

"Сьогодні на території підприємства сталося загоряння на трансформаторній підстанції. Фахівцями МНС, які виїхали на місце, спалах оперативно локалізовано", — повідомили у пресслужбі ПАТ "Мотовіліхінські заводи".

За інформацією МНС, повідомлення про спалах на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи" надійшло о 20 годині 08 хвилині.

Попередня площа пожежі складає 10 кв. У гасінні пожежі задіяно 37 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки.

Дим із території заводу видно з різних точок Пермі. Місцеві мешканці діляться фото та відео пожежі у соцмережах.

За даними джерел, на енергопостачання котельні пожежа не вплинула. Директор компанії "Тепло-М", трансформаторна підстанція якої, ймовірно, стала осередком займання, в телефонній розмові відмовився коментувати пригоду.

Артилерія та реактивні системи: що виробляють у ПАТ "Мотовіліхінські заводи"?

Холдинг поєднує металургійні та машинобудівні виробничі потужності.

ТОВ "Мотовіліха — цивільне машинобудування" випускає металургійну продукцію (поковки, штампування, сортовий прокат), ЗАТ "СКБ" — техніку оборонного значення (артилерійські установки, міномети та реактивні системи залпового вогню).

Є розробником та єдиним у Росії виробником бойової та транспортно-зарядної машин зі складу реактивних систем залпового вогню типу "Град", "Смерч" та їх модифікованих версій "Торнадо-Г", "Торнадо-С", випускають самохідні артилерійські установки "Нона- СВК", "Відень", гаубиці "Мста-Б", що буксируються, міномети "Нона-М1" та інші артилерійські системи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що причиною пожежі стала атака безпілотного літального апарату на резервуар із паливом.

У ніч проти 24 квітня в тимчасово окупованих російськими військами Ровеньках Луганської області безпілотник спровокував вибух на нафтобазі. Відстань до лінії фронту становить понад 100 км.