Вышел из океана: люди были удивлены, увидев черного медведя на пляже (видео)

Пока медвежонок плавал в океане за кадром было слышно как одна из женщин сказала: "Похоже, он тоже в отпуске!". Однако у специалистов из Комиссии по охране рыбы и диких животных Флориды есть более разумное объяснение.

На одном из пляжей в штате Флорида, США, посетителей ожидал неожиданный сюрприз, когда из океана внезапно появился довольно крупный черный медведь. Об этом пишет Fox News.

По словам одного из свидетелей, который столкнулся с неожиданным появлением медведя, он сначала испугался, подумав, что это акула. Крис Бэррон подошел поближе, он предположил, что это может быть собака, но его догадка была не верна. Инцидент произошел на оживленном пляже в Дестине, Флорида, где животное внезапно появилось из океана и проплыло возле отдыхающих людей, прежде чем достичь берега.

Американец сказал, что хищник проплыл прямо рядом с его братом и 12-летним сыном Фото: New York Post

Американец добавил, что хищник проплыл прямо рядом с его братом и 12-летним сыном.

"В тот момент я осознал, что это был медведь, и начал снимать это на видео. Он продолжал плыть. Когда он достиг берега, он отряхнулся и наткнулся на кусты в песчаных дюнах. Я думаю, что большинство людей были шокированы, а не напуганы. Никто не ожидал увидеть медведя в Мексиканском заливе", — добавил он.

Комиссия по охране рыбы и диких животных Флориды (FWC) в своем заявлении отметила, что в это время года молодые медвежата, как тот, что был замечен в Дестине, могут покидать дом своей матери и исследовать "неожиданные места" в поисках нового дома. Об этом передает New York Post.

"Хотя необычно видеть дикое животное, плавающего на мелководье многолюдного пляжа, нередко можно услышать, что черные медведи плавают в заливе, направляясь к барьерным островам в поисках пищи", — заявили в FWC.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что голодный медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.