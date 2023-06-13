Стучала по крышке: женщина чудесным образом ожила в гробу во время похорон (видео)

Беллу Монтою положили в гроб, но спустя четыре часа она начала задыхаться и стучать по крышке. Это видео быстро попало в сеть и стало вирусным.

В Эквадоре 76-летняя Белла Монтоя, которую родственники признали мертвой, чудом ожила во время своих поминок. Об это пишет The Metro.

Пожилая женщина была доставлена в больницу Мартина Икаса в Бабахойо, своим сыном после того, как она сказала, что плохо себя чувствует. Мужчина рассказал врачам, кто у нее было у нее было несколько сердечных заболеваний и гипертония

В 9 утра сын Гилберт доставил мать в больни\цу. Через два часа медики диагностировали смерть, причиной которой, по сообщению, была остановка сердечно-сосудистой системы, вызванная неуточненным заболеванием.

Через четыре часа после того, как "покойную" положили в гроб, она начала задыхаться. Когда ее близкие открыли крышку гроба они были поражены. Это видео быстро попало в сеть и стало вирусным.

"Мы находимся на улице Ольмедо, 509, где в гробу с полудня лежит человек, которого объявили мертвым в больнице, но оказалось, что женщина жива", — сказал человек снимающий видео.

Позже ее сын сообщил, что женщина стучала по гробу левой рукой. Никто из присутствующих не ожидал такого поворота событий. К счастью, Беллу удалось доставить в палату интенсивной терапии, где она находится.

Согласно информации местных СМИ, мать Гилберта Монтойи пережила эпизод каталепсии — состояние, характеризующееся продолжительным упорством в жесткой позе, которое может возникать, например, при шизофрении или в гипнотических трансах.

Ранее Фокус писал, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки\, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело служительницы церкви почти не подверглось разложению.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.