"Защита" Донбасса и Белгорода, выход из "зерновой сделки": главное из беседы Путина с военкорами

Президент России рассказал о неизменности целей большой войны в Украине. Первый раз диктатор обратил внимание на обстрелы приграничных городов, в которых обвинил ВСУ.

Президент России Владимир Путин 13 июня устроил встречу с военными корреспондентами и рассказал о планах по ведению дальнейших боевых действий в Украине. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что на встрече были журналисты телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, газеты "Комсомольская правда", блогеры и авторы Telegram-каналов.

В беседе с Путиным участвовали военкоры Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и другие, указало агентство.

Потери армии России и цели большой войны в Украине

В начале встречи российский президент заявил о якобы полной непричастности России к началу войны на Донбассе в 2014 году.

"Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще. Говорю вам совершенно откровенно, прямо и честно", — сказал Путин.

Путин признал, что РФ "просто вынудили встать на защиту людей Донбасса". Далее он заговорил о потерях российских оккупантов во время полномасштабной войны в Украине.

"Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50… Все-таки это соотношение (потерь двух сторон) 1 к 10, что называется, в нашу пользу — у нас в 10 раз меньше потери, чем в ВСУ", — подсчитал он.

Также Путин заявил о неизменности целей так называемой специальной военной операции. Текущие задачи, по его словам, меняются в соответствии с ситуацией, но цели вторжения носят "фундаментальный характер".

При этом диктатор не увидел смысла во введении военного положения на всей территории России. Но стоит улучшать и расширять работу правоохранителей и спецслужб.

"По стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам", — подчеркнул он.

Обстрелы приграничных территорий РФ: Путин придумал термин "санитарная зона"

В Кремле ввели новое понятие — "санитарная зона" в Украине. Ее обещают ввести, если будут продолжаться обстрелы приграничных регионов.

"Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас", — сказал Путин, но не объяснил, что значит "санитарная зона" и как ее будут вводить.

По данным Путина, польские наемники якобы нападают на российские регионы и при этом несут большие потери.

"Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. Там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах", — сказал он военкорам.

Нападения на РФ, по словам главы Кремля, отражают солдаты-срочники, которых разместили на приграничных территориях

"Они там будут так же, как на других территориях Российской Федерации. Непосредственно в зону боевых действий, зону СВО направлять их Министерство обороны не планирует. И необходимости такой нет", — добавил Путин.

Также он обвинил ВСУ в обстрелах некоторых российских городов с целью отвлечь оккупационные силы и средства.

"В целом, ни в Белгородской области, ни где-то там, никого нет. Там пограничники сейчас работают, вооруженные силы. Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник будет вести себя таким образом", — отметил президент.

Выход из "зерновой сделки" и обвинения Киева в подрыве Каховской ГЭС

По словам Путина, Россия участвует в "зерновой сделке" не ради Украины, а ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.

"Зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира. Россию в случае с зерновой сделкой в очередной раз обманули. Для экспорта российского зерна не сделано ничего", — объяснил он.

Москва готова поставлять беднейшим странам мира зерно бесплатно, пообещал президент. Также РФ думает над выходом из "зерновой сделки", так как ВСУ "запускают из кораблей беспилотники".

Российский глава считает, что лишь 3,5% украинского зерна ушло в беднейшие страны мира, а больше 40% получают страны Евросоюза.

"Они главные получатели украинского зерна. Им хорошо, и Украине деньги за это платят. На сегодняшний день, мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. Все остальное практически развалилось", — заметил он.

Отдельно главу Кремля спросили про подрыв Каховской ГЭС. Как отметил Путин, подрыв дамбы сорвал контрнаступление ВСУ на этом направлении.

Теракт на Каховской ГЭС якобы устроил Киев, так как целенаправленно и многократно бил из РСЗО HIMARS по гидроэлектростанции, добавил он.

"Мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то. Может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение", — заявил Путин.

Россия точно не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для территории, заключил президент РФ.

Напомним, что немецкие СМИ заметили, как Путин унизил министра обороны РФ Сергея Шойгу на встрече в военном госпитале 13 июня. Путин специально повернулся спиной к Шойгу, а тот беспомощно стоял, написали журналисты.

Фокус со ссылкой на полковника запаса ВСУ Владислава Селезнева ранее писал, что ВС РФ накапливают резервы для осенне-зимней кампании в Украине.