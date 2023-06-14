"Не проронил ни слова": СМИ рассказали, чем закончилось слушание по делу Трампа

Как отмечают журналисты, экс-президент США не признал себя виновным по делу о незаконном хранении секретных документов.

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отпустили после слушания в федеральном суде Майами по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом пишет Reuters 14 июня.

"Трамп, одетый в синий костюм и красный галстук, нахмурился и откинулся на спинку стула, но не проронил ни слова в течение 47-минутного слушания", — говорится в публикации.

Сообщается, что экс-президент не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов. По прогнозам экспертов, до судебного разбирательства может пройти год или больше.

По данным журналистов, Трампу было разрешено покинуть суд без каких-либо условий или ограничений на поездки или денежного залога. При этом судья постановил, что ему не разрешено общаться с потенциальными свидетелями по упомянутому делу.

Помощника Трампа Уолта Науту, которому также предъявлено обвинение по этому делу, также отпустили без залога и запретили разговаривать со свидетелями.

В статье также упоминается о том, что когда кортеж бывшего президента выехал из здания суда, его сторонники скандировали "Мы любим Трампа".

Как отмечают журналисты, это был второй визит Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным по обвинению штата в Нью-Йорке в связи с выплатой денег за молчание порнозвезде.

Напомним, что 13 июня Дональда Трампа формально арестовали в зале суда в Майами, где проходило слушание по 37 уголовным обвинениям в хранении секретных документов сговоре с высокопоставленным помощником с целью скрыть их от правительства и его собственных адвокатов.

Согласно заявлению федерального прокурора США Анкуш Хардори от 11 июня, Дональду Трампу из-за дела о секретных документах грозит 20 лет заключения, однако он может помиловать себя даже в том случае, если судебное расследование зайдет слишком далеко. Для этого ему нужно выиграть президентские выборы в ноябре 2024 года.