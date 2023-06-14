Портал для НЛО: эксперт рассказал, чем является кратер вулкана Попокатепетль в Мексике

По словам уфолога Хайме Моссана, в истории вулкана уже были случаи, когда неопознанные объекты влетали внутрь раскаленного до 1000 градусов по Цельсию кратера.

Эксперты считают, что инопланетные формы жизни из далеких миров могут попасть на Землю через "червоточину" внутри высокоактивного вулкана в Мексике. Об этом 14 июня сообщает издание Dailystar.

По мнению известного уфолога Хайме Моссана, пришельцы могут попасть на Землю через некий многомерный портал, который находится внутри мексиканского вулкана Попокатепетль, температура внутри которого достигает 1000 градусов по Цельсию, и что это место является якобы воротами в пространство и время.

Изучая фотографии действующего фулкана, Хайме Моссан рассказал, что в истории уже были два загадочных случая, когда НЛО влетели в вулкан Попокатепетль в Мексике, когда его кратер извергал лаву высоко в воздух. При этом он отметил, что ни один искусственный объект не может попасть в кратер, учитывая насколько высокая температура находится внутри.

Уфолог считает, что Попокатепетль действует как "межпространственный портал" — ворота между двумя местами в пространстве и времени, которые позволяют космическим путешественникам переходить в одно место из другого.

Один из самых опасных вулканов в Мексике

Напомним, в середине апреля 2023 года вулкан Попокатепетль в Мексике показал активность и выпустил в воздух раскаленный пепел. За 16-е апреля он произвел 148 выбросов, в связи с чем дым поднялся до 6700 метров.

22 мая активность выброса пепла из вулкана достигла такого пика, что местные власти были вынуждены закрыть школы, а люди вынуждены носить защитные маски.