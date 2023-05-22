Все вокруг завалило пеплом: в Мексике вулкан извергает столбы дыма (видео)

По данным издания, в результате активности вулкана пришлось закрыть местные учебные заведения, а люди вынуждены носить защитные маски.

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В Мексике наблюдается повышенная активность одного из самых масштабных вулканов в мире — Попокатепетля. Извержения вулкана сопровождаются таким обилием пепла, что местные власти были вынуждены закрыть школы. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, мексиканские власти приняли решение отменить занятия для свыше 100 000 учащихся в 22 городах, расположенных вблизи вулкана. В связи с ситуацией, связанной с активностью вулкана, уроки в пострадавших городах будут временно проводиться в формате онлайн-обучения.

Сообщается, что вулкан продолжает проявлять огненную активность, и в последние дни она только усилилась, вызывая опасения в отношении здоровья людей. Падающий пепел и выбрасываемые газы могут представлять вред при вдыхании, а в некоторых случаях даже привести к необходимости массовой эвакуации. В связи с этим, многие местные жители вынуждены использовать защитные маски, чтобы защитить свои дыхательные пути от вредных веществ.

Причиной является выпадение пепла, а также извержение газов, сопровождающих активность "дымящегося холма". Они вредны для дыхательной системы.

Если ситуация будет ухудшаться, местное население эвакуируют.

Мексиканский центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил, что за последние 24 часа было зарегистрировано 154 выдыхания преимущественно пепла и газа из Попокатепетля, один "незначительный" взрыв и одно вулканотектоническое землетрясение.

Попокатепетль, что означает "дымящийся холм" на языке ацтеков, является одним из наиболее тщательно наблюдаемых вулканов в мире. Он возвышается примерно на 72 км к юго-западу от Мехико. Вокруг вулкана проживает около 22 миллионов человек.

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