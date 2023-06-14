"Начали кричать": выигрыш в $10 помог мужчине получить лотерейный джекпот более чем в $800 тысяч

Счастливый случай позволил американцу разбогатеть. Мгновенный лотерейный билет Jackpot Slots принес ему почти миллион долларов.

Американец получил выигрыш Club Keno в размере 10 долларов и впоследствии сумел победить в лотерее, получив джекпот в 886 062 долларов. Об этом информирует UPI.

Он рассказал представителям Мичиганской лотереи, проводившей время со своим братом в заведении Good Time Charlie's, "когда пришла судьба". Мужчины зашли перекусить и решили поиграть. Впоследствии 52-летний житель округа Сент-Клер приобрел два билета Club Keno и выиграл 10 долларов.

Он собирался использовать выигрыш, чтобы приобрести мгновенный билет. Впоследствии счастливчик увидел, что джекпот Fast Cash превышает 800 000 долларов.

"В последнюю минуту я решил приобрести билет на Jackpot Slots", – отметил игрок.

Решение в последнюю минуту окупилось в размере 886 062 долларов. Он не мог поверить в этот случай.

"Когда я вернулся к столу, я посмотрел на билет и увидел, что мы выиграли джекпот. Я показал брату билет и мы начали кричать от волнения", — отметил американец.

Напомним, в Бельгии беженец из Украины выиграл в лотерею 500 тысяч евро. Джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию из Украины год назад.

В июне стало известно, что мужчина купил свой первый лотерейный билет и выиграл крупную сумму. Житель США сказал, что впервые сыграл в лотерею. Мужчина решил сохранять свой выигрыш. Он добавил, что не уверен, будет ли покупать еще лотерейные билеты. Игрок выбрал скретч-офф билет Mighty Jumbo Bucks стоимостью 10 долларов, показавший приз в 375 000 долларов.

Также Daily Star 8 июня сообщило, что мужчина, выигравший $31 млн в лотерею, покончил с собой. После победы Билли Боб Харрелл сразу же уволился с работы и начал тратить свой выигрыш, отдав десятки тысяч долларов своей церкви, пожертвовав 480 индеек нуждающимся семьям на Рождество и раскошелившись на дома для членов семьи.