В Бельгии беженец из Украины выиграл в лотерею 500 тысяч евро

Украинец купил счастливый билет всего за пять евро на заправочной станции и сорвал джекпот.

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Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии. Об этом сообщили в эфире телеканала телеканал RTL.

По имеющейся информации, джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию из Украины год назад.

Известно, что мужчина живет и работает в Брюсселе. Он купил счастливый билет всего за пять евро на заправочной станции.

Напомним, 6 июня СМИ писали о том, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также 22 мая сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.

В этот же день медиа писали о том, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Мужчина решил купить лотерейный билет после того, как зашел в местный супермаркет. Он стер защитный экран возле магазина Co-op в Холсуорси. По словам Стива, он заплакал от радости, когда понял, что сорвал джекпот.