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Світ

У Бельгії біженець з України виграв у лотерею 500 тисяч євро

квитки, лотерея, лотерейні квитки, розіграш
Українець купив щасливий квиток лише за п'ять євро

Українець купив щасливий білет лише за п'ять євро на заправній станції та зірвав джекпот.

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Український біженець виграв 500 тисяч євро у лотерею у Бельгії. Про це повідомили в ефірі телеканалу RTL.

За наявною інформацією, джекпот зірвав молодик у віці від 18 до 24 років. Уточнюється, що він приїхав до Бельгії з Україною рік тому.

Відомо, що чоловік живе та працює у Брюсселі. Він купив щасливий білет лише за п'ять євро на заправній станції.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали про те, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також 22 травня повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.

Цього ж дня медіа писали про те, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Чоловік вирішив купити лотерейний білет після того, як зайшов до місцевого супермаркету. Він стер захисний екран біля магазину Co-op у Холсуорсі. За словами Стіва, він заплакав від радості, коли зрозумів, що зірвав джекпот.