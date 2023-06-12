У Бельгії біженець з України виграв у лотерею 500 тисяч євро

Українець купив щасливий білет лише за п'ять євро на заправній станції та зірвав джекпот.

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Український біженець виграв 500 тисяч євро у лотерею у Бельгії. Про це повідомили в ефірі телеканалу RTL.

За наявною інформацією, джекпот зірвав молодик у віці від 18 до 24 років. Уточнюється, що він приїхав до Бельгії з Україною рік тому.

Відомо, що чоловік живе та працює у Брюсселі. Він купив щасливий білет лише за п'ять євро на заправній станції.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали про те, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також 22 травня повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.

Цього ж дня медіа писали про те, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Чоловік вирішив купити лотерейний білет після того, як зайшов до місцевого супермаркету. Він стер захисний екран біля магазину Co-op у Холсуорсі. За словами Стіва, він заплакав від радості, коли зрозумів, що зірвав джекпот.