От помощи отказались: в Средиземном море затонуло судно с мигрантами, погибли 59 человек

Судно, которое попало в аварию, отправилось в плавание из города Торбрук в Ливии на юг от греческого острова Крит. Большинство пассажиров на борту были молодыми людьми возрастом около 20 лет.

У побережья Греции затонуло судно, на котором находилось примерно 200 человек. По последним данным, погибли не менее 59 человек, сообщает Israelinfo.

Судно направлялось в Италию и перевозило около 200 мигрантов. Тонущий корабль обнаружил самолет пограничной службы в международных водах примерно в 80 км к юго-западу от города Пилос на юге Греции.

Власти Греции предложили помощь находившимся на судне, однако они отказались от нее. Через несколько часов после этого судно полностью затонуло.

К настоящему времени удалось спасти из воды 104 мигранта. Погибли не менее 59 человек, 10 человек пропали без вести. Также осложняет ситуацию то, что неизвестно точное количество людей, находившихся на борту судна.

Судно вышло в море из города Тобрук в Ливии, к южному побережью греческого острова Крит. Большинство пассажиров были молодыми людьми примерно 20 лет.

Как известно, Ливия является отправной точкой для иммигрантов из разных стран Африки, стремящихся попасть в Европу.

Ранее, 28 февраля, Фокус писал о том, что в Италии затонула лодка с мигрантами. На борту затонувшей лодки, которая вышла из Турции, были мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Известно о гибели по меньшей мере 63 человек, среди которых 12 детей, в том числе младенец.

Напомним, что 17 февраля, на территории Болгарии был обнаружен грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Афганцы находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с лесоматериалом. Предположительно, люди скончались от удушья.