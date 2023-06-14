В Ростове массово исчез свет из-за пожара на областной электростанции (видео)

Источник из силовых структур передал СМИ, что пожар вызвал взрыв. Губернатор Ростовской области проинформировал, что в результате инцидента были госпитализированы трое сотрудников станции.

14 июня на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области РФ произошел пожар. В "РИА Новости" со ссылкой на МЧС России сообщили, что огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Журналистам "Интерфакс" рассказали в пресс-службе главного управления МЧС региона, что пожарные ликвидировали угрозу распространения огня.

"Эвакуировано 150 человек", — заявили представители министерства.

Пресс-служба МЧС РФ написала в соцсетях, что к тушению пожара были привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

Причина и последствия пожара на Новочеркасской ГРЭС

Источник в силовых структурах сообщил региональному медиа 161.RU, что пожар на электростанции в Ростовской области вызвал взрыв.

"Пока не установлено, из-за чего произошел взрыв. Пострадали три мужчины, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров", — сказал журналистам собеседник.

Инцидент уже прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, пожарные ликвидировали открытое горение в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками Новочеркасской ГРЭС и локализовали пожар.

"В тушении огня на 200 квадратных метрах задействованы 71 человек и 29 единиц техники", — подчеркнул Голубев.

Губернатор заявил, что информация о взрыве на станции не подтверждена. Он со ссылкой на экспертов назвал вероятной причиной пожара возгорание газа во время технологических работ.

"От возгорания пострадали трое сотрудников станции, они госпитализированы. Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии", — написал Голубев.

Пресс-служба компании "Донэнерго" дала комментарий корреспонденту 161.RU. Энергетики проинформировали, что в Ростове произошли массовые отключения света и они связаны с пожаром на Новочеркасской электростанции.

"Нам пришлось свести график временных ограничений электроснабжения, потому что нештатная ситуация — мера вынужденная. Мы надеемся час-два, и начнутся уже включения", — заявили в "Донэнерго".

В компании рассказали, что Новочеркасская ГРЭС питает весь Ростов.

Напомним, 13 июня в лесном массиве в Брянской области обнаружили обломки БПЛА. По данным росСМИ, беспилотник должен был атаковать нефтепровод "Транснефть-Дружба".

14 июня российское медиа поделилось снимками с Петербургского международного экономического форума. Там россияне предлагают гостям отведать "отборную" черешню, украденную из временно оккупированного Мелитополя.