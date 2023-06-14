Возили умерших в Украину: в Молдове разрешили строить крематории для людей

Правительство страны одобрило проект закона о создании крематориев для людей, а также процедуру кремации. Граждане используют для этих целей крематории в соседних странах.

Министр окружающей среды Иорданка-Родика Иорданов сообщила, что на территории Республики Молдова нет крематориев для людей из-за отсутствия нормативной базы. Граждане используют для этих целей крематории в Украине и Румынии, сообщает ipn.md.

Администрации кладбищ и крематориев для людей получат право обустраивать и предоставлять заинтересованным лицам на основе договора специальные места для хранения урн с прахом умерших (колумбарии).

Кремация будет осуществляться только на основании свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт смерти, с разрешения органов полиции.

Будет запрещена кремация неопознанных трупов и умерших, которым не было выдано свидетельство о смерти или иной подтверждающий смерть документ, а также иностранных граждан.

Законодательную инициативу предстоит рассмотреть и утвердить в парламенте.

Еще в 2018 году был разработан проект, который предусматривал строительство крематория в столице. Муниципальные власти Кишинева выделили участок земли близ столичного кладбища Святого Лазаря под строительство крематория. Однако по итогам обсуждения проекта в парламентских комиссиях от строительства крематория отказались.

7 февраля Фокус сообщал о том, что в Луганской области оккупанты строят стационарный крематорий. В оккупированном Новопскове оккупанты вырыли котлован под новый крематорий, где планировали сжигать тела российских воинов.

В июле 2021 года сообщалось, что под Санкт-Петербургом нашли частную подземную тюрьму и крематорий. Журналисты обнаружили во Всеволожскому районе Ленинградской области огромный бетонный бункер, площадь которого составляет около 200 кв. м. Объект находится примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга.