Готический собор, скандирование толпы и Орбан: в Милане попрощались с Берлускони

По информации СМИ, на службу пришли более двух тысяч человек. В частности, проститься с итальянским политиком пришел венгерский премьер Виктор Орбан.

14 июня в Италии простились с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони. Деталями с места событий поделились журналисты Reuters.

В материале говорится, что на церемонии прощания в готическом соборе в Милане собралось около 2300 гостей. Среди них, как отмечено в СМИ, были политики и бизнесмены, сопровождавшие 86-летнего мужчину в его политической карьере и богатстве.

"Берлускони был чрезвычайно противоречивой фигурой, послужившей образцом для других бизнесменов, ставших политиками, например бывшего президента США Дональда Трампа, чья карьера перемежалась скандалами и судебными процессами", — подчеркнули журналисты.

Источник, близкий к семье Берлускони, сообщил редакции, что тело итальянского политика будет кремировано. Известно, что его прах планируют хранить в мавзолее, построенном им для себя и близких на территории собственной виллы возле Милана.

Некоторые оппозиционные политики, по данным Reuters, отказались посетить службу. Однако на церемонию пришла премьер Италии Джорджа Мэлони. В СМИ отметили, что ее решение объявить день национального траура вызвало критику общества.

"День траура не является государственным праздником, а скорее символической данью, во время которой над государственными зданиями приспущены флаги. Европарламент и Еврокомиссия также решили отдать свое уважение таким образом", — объяснили в СМИ.

Журналисты рассказали, что на церемонии прощания присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и иностранные гости, в частности, эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В материале говорится, что в момент появления гроба в конце службы толпа вблизи собора скандировала "есть только один президент".

По данным СМИ, после церемонии гроб отвезли на виллу Берлускони. Редакция проинформировала, что кремация состоится через несколько дней.

Напомним, о смерти Сильвио Берлускони стало известно 12 июня. Политик скончался в больнице, ему было 86 лет.

Фокус опубликовал материал о том, чем был известен Сильвио Берлускони. В частности, его знали как друга Владимира Путина, однако война в Украине несколько повлияла на точку зрения итальянского политика.