"Ватикан был вовлечен": разоблачитель заявил, что правительство Италии скрыло крушение НЛО

Дэвид Груш заявил, что в США на протяжении десятилетий действует сверхсекретная программа по иучению НЛО, и утверждает, что "Ватикан был вовлечен" в первое в истории крушение инопланетного корабля.

36-летний Дэвид Груш, разоблачитель из Пентагона утверждает, что Ватикан знает о существовании нечеловеческого разума и помог США забрать сбитый НЛО у итальянского диктатора Бенито Муссолини в конце Второй мировой войны. Об этом пишет Dily Mail.

Мужчина отслужил 14 лет в ВВС и является награжденным боевым офицером, который прошел через Афганистан. Он работал в Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) и Национальном разведывательном управлении (NRO). Его роль заключалась в том, чтобы выступать в качестве представителя NRO при работе с целевой группой по неопознанным воздушным явлениям. Эта целевая группа была специально создана для расследования случаев с НЛО.

Дэвид Груш заявил, что в США на протяжении десятилетий действует сверхсекретная программа по изучению НЛО, и утверждает, что "Ватикан был вовлечен" в первое в истории крушение инопланетного корабля.

Осведомитель сказал, что первое НЛО было найдено в Мадженте, Италия, в 1933 году, и оно находилось в руках итальянского правительства Муссолини до 1944-1945 годов, пока Папа Пий XII сообщил об этом в Америку.

"Папа рассказал американцам, что есть у итальянцев, и в итоге мы забрали это. Затем его попросили уточнить, знает ли Католическая церковь о существовании "нелюдей" на Земле, на что он утвердительно ответил", — рассказал мужчина работавший офицером разведки.

Мужчина отслужил 14 лет в ВВС и является награжденным боевым офицером, который прошел через Афганистан Фото: News Nation

По его словам, широко известны случаи наблюдения НЛО в Италии во времена диктатуры Бенито Муссолини. Он говорит, что существуют документы, утверждающие, что это свидетельства из первых рук о наблюдениях, сделанных людьми Муссолини в то время, в которых также есть "грубые" рисунки того, что выглядит как инопланетные космические корабли.

"Крайне нелепо, что человечество в целом не извлекает пользу из широких исследований в этой области. Это может решить проблемы двигательной установки, энергетики, новинки материаловедения, которые могут улучшить качество жизни людей. Просто совершенно ненормально, как это защищают и запрещают прогресс", — добавил мужчина.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.