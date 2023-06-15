"Делаем свое дело": Лепс и Басков пообещали по 1 млн рублей за уничтоженные Abrams и Leopard (видео)

По словам российских артистов, инициатива появилась после понимания того, что они "могут погибнуть за Отечество". Денежное вознаграждение военных поддержало Минобороны РФ.

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу лидера рок-группы "Земляне" Владимира Киселева о передаче 1 миллиона рублей российским военным, которые смогут вывести из строя танки ВСУ. Об этом 14 июня сообщает российское издание Starhit.ru.

Артисты заявили о своей инициативе в рамках вечеринки "Русской медиагруппы", которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума. Первым взял слово Киселев, который заявил, что победители премии RU.TV свой денежный приз в размере 1 млн рублей будут готовы передать российским военным.

По словам Киселева, за каждый подбитый или захваченный танк, будь-то Leopard или Abrams, артисты будут премировать солдат совместно с Минобороны РФ.

"Благодаря нашим воинам на передовой у нас есть сегодня возможность встречаться, проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи. Так как мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", — поддержал его Басков.

В свою очередь Григорий Лепс поддержал своих коллег, сообщив, что российские артисты будут помогать российским военным, пока "их держит земля".

"Мы делаем свое дело, как считаем нужным, они делают свое. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, кто побывал на Донбассе и не раз", — заявил Лепс.

Напомним, в мае 2022 года российский певец Григорий Лепс, который находится в черном списке Министерства культуры Украины, посетил с концертной программой оккупированный Донбасс.

Также российский певец Николай Басков не скрывал свою позицию о поддержке военной агрессии России против Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.