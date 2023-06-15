Помог "йогический сон": девочка танцевала 127 часов, чтобы побить мировой рекорд

Срушти Судхир Джагтап побила рекорд, желая популяризировать индийскую культуру. Девочка танцевала в стиле катхак.

В Индии 16-летняя Срушти Судхир Джагтап побила рекорд Гиннесса, танцуя 127 часов с небольшими перерывами. Об этом пишет UPI.

Девочка вошла в актовый зал своей школы утром 29 мая и продолжала танцевать до полудня 3 июня. Она двигалась под музыку целых 127 часов.

Каждый час Джагтап полагался один пятиминутный перерыв, который ей разрешалось накапливать для более длительных перерывов, которые она чаще всего делала поздно вечером.

Девушка решила танцевать в стиле катхак, одной из восьми основных форм индийского классического танца. Срушти готовилась к своей попытке побить рекорд в течение 15 месяцев. Ее тренировал ее дед, Бабан Мане, который научил ее форме управляемой медитации, также известной как "йогический сон".

"Я хотела популяризировать нашу индийскую культуру", — сказала она.

Предыдущий рекорд по продолжительности танцевального марафона для одного человека был установлен непальской танцовщицей Банданой Непал в 2018 году и составлял 126 часов.

Ранее Фокус писал, что мужчина создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо. Дарио Гамбарин использовал поле площадью 82 тысячи квадратных метров в качестве холста. Ранее мужчина создал портреты других известных личностей, таких как Джо Байден, Дональд Трамп и Барак Обама.

Также сообщалось, что в Дубае продали автомобильный номер за рекордные 15 миллионов долларов. На номерном знаке только одна цифра "7". Покупатель пожелал остаться неизвестным.