"Впечатляющие успехи, дорогой друг": Путин трогательно поздравил Си Цзиньпина с 70-м юбилеем

По словам президента России Владимира Путина, лидер Пекина Си Цзиньпин повлиял на укрепление позиций Китая на мировой арене и рост экономики страны.

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.

Лидер Кремля в обращении называет президента Китая "дорогим другом" и сообщает, что рассчитывает "на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая".

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", — указано в поздравлении главы РФ.

Путин отмечает, что Китай добился впечатляющих успехов в экономике, росте благосостояния граждан и укреплению Пекина на мировой арене под руководством Си Цзиньпина.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — подытожил президент России.

Напомним, в конце марта 2023 года глава КНР Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил президента РФ Владимира Путина лично посетить Китай в этом году.

Также напомним, в конце марта журналисты издания Bloomberg предположили, что президент РФ Владимир Путин поставил главу КНР Си Цзиньпина в "неловкое положение", решив разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.