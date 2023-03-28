"Неловкое положение": Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина на мировой арене, — СМИ

По словам журналистов, решение Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие негативно влияет на образ Си Цзиньпина как "влиятельного политика", который может разрешать конфликты.

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Президент РФ Владимир Путин поставил главу КНР Си Цзиньпина в "неловкое положение", решив разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. ОБ этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Си Цзиньпин пытается сформировать образ сильного государственного деятеля на мировой арене. Однако Путин ему только мешает. Так, Си помог Ирану и Саудовской Аравии заключить договор о возобновлении дипломатических отношений. После этого он обратил внимание на войну в Украине.

В издании напомнили, что Си ездил в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным. В совместном заявлении главы государств отметили, что страны с ядерным оружием не должны размещать его на территории других государств.

Однако, как сообщается, уже через несколько дней Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, что могло подорвать авторитет Си Цзиньпина. Глава КНР был поставлен в неловкое положение, так как Пекин хотел стать посредником между РФ и Украиной.

В материале сказано, что Си Цзиньпин открыто не поддерживал Россию, но и не критиковал ее. Однако всегда четко заявлял о недопустимости применения ядерного оружия.

Издание пишет, что решение Путина может вызвать у мировых лидеров сомнения в том, насколько сильное влияние имеет на главу Кремля Си Цзиньпин. Предполагалось, что после визита в Москву председатель КНР свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, но этот разговор пока не состоялся.

По словам журналистов, если украинский и китайскими лидеры все-таки поговорят, то Зеленский может спросить Си, действительно ли Путин его слушает.

Напомним, что 25 марта Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. По словам президента страны-агрессора, Россия также помогла белорусам переоборудовать самолеты для применения тактического вооружения и передала им ракеты "Искандеры".

Китай 27 марта выступил против размещения ядерного оружия РФ в Беларуси. По словам спикера ведомства Мао Нина, важно избегать войн между ядерными державами и снижать стратегические риски.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что заявление главы Кремля о размещении ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует о том, что Москва взяла Минск в "ядерные заложники". Это ведет к дестабилизации ситуации в Беларуси, поскольку повышает уровень негативного отношения среди белорусских граждан к России и конкретно к Путину.