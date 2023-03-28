"Незручне становище": Путін підірвав авторитет Сі Цзіньпіна на світовій арені, — ЗМІ

За словами журналістів, рішення Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю негативно впливає на образ Сі Цзіньпіна як "впливового політика", який може розв'язувати конфлікти.

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Президент РФ Володимир Путін поставив главу КНР Сі Цзіньпіна в "незручне становище", вирішивши розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Сі Цзіньпін намагається сформувати образ сильного державного діяча на світовій арені. Однак Путін йому лише заважає. Так, Сі допоміг Ірану та Саудівській Аравії укласти договір про поновлення дипломатичних відносин. Після цього він звернув увагу на війну в Україні.

У виданні нагадали, що Сі їздив до Москви, щоби провести переговори з Путіним. У спільній заяві глави держав наголосили, що країни з ядерною зброєю не повинні розміщувати її на території інших держав.

Проте, як повідомляється, вже за кілька днів Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, що могло підірвати авторитет Сі Цзіньпіна. Глава КНР був поставлений у незручне становище, оскільки Пекін хотів стати посередником між РФ та Україною.

У матеріалі сказано, що Сі Цзіньпін відкрито не підтримував Росію, але не критикував її. Проте завжди чітко заявляв про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Видання пише, що рішення Путіна може викликати у світових лідерів сумніви щодо того, наскільки сильний вплив має на главу Кремля Сі Цзіньпін. Передбачалося, що після візиту до Москви голова КНР зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським, але ця розмова поки що не відбулася.

За словами журналістів, якщо українські та китайські лідери таки поговорять, то Зеленський може запитати Сі, чи справді Путін його слухає.

Нагадаємо, що 25 березня Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. За словами президента країни-агресора, Росія також допомогла білорусам переобладнати літаки для застосування тактичного озброєння та передала їм ракети "Іскандери".

Китай 27 березня виступив проти розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. За словами спікера відомства Мао Ніна, важливо уникати воєн між ядерними державами та знижувати стратегічні ризики.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що заява глави Кремля про розміщення ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що Москва взяла Мінськ у "ядерні заручники". Це приведе до дестабілізації ситуації у Білорусі, оскільки підвищує рівень негативного ставлення серед білоруських громадян до Росії та конкретно до Путіна.