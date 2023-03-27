"Ризики треба знижувати": Китай проти розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі, — МЗС країни

У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, та знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.

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У Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили, що Пекін не схвалює наміру Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це сьогодні, 27 березня, сказала спікер відомства Мао Нін, передає державне інформаційне агентство "Соху".

Вона наголосила, що зараз важливо знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.

"П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили із спільною заявою, в якій йшлося про те, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві зазначалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики", — Заявила представник МЗС Китаю.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

26 березня координатор Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не вбачають ознак розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі.

Сьогодні, 27 березня, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Росія все ж таки зважиться розмістити ядерну зброю на території Білорусі, то в Україні доведеться посилити мобілізацію.