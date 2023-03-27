"Риски нужно снижать": Китай против размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, — МИД страны

В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски, а не повышать их.

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В Министерстве внешних дел Китая заявили, что Пекин не одобряет намерения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом сегодня, 27 марта сказала спикер ведомства Мао Нин, передает государственное информационное агентство "Соху".

Она подчеркнула, что сейчас важно снижать стратегические риски, а не повышать их.

"Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", — заявила представитель МИД Китая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

26 марта координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

Сегодня, 27 марта лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Россия все же решится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, то в Украине придется усилить мобилизацию.