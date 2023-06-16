Немецкая овчарка, хаски, питбуль: в Египте запретили держать собак 15 опасных пород

Собаководам в Египте понадобится получать специальные лицензии. Предусмотрены крупные штрафы и длительные тюремные сроки за нарушение закона об опасных животных.

14 июня в Египте вступил в силу закон об опасных животных, предусматривающий обязательную регистрацию и инспекции для собак и экзотических животных. Новое регулирование возмутило некоторых владельцев собак определенных пород. Об этом сообщает Egyptian Streets.

В тексте закона перечислены породы и названия животных, которые определяются как такие, которые могут нанести вред или представляют опасность для человека или других животных.

Опасным животного может признать Главное управление ветеринарных служб (GAVS). Собаководам придется получать лицензии на своих питомцев и отдавать их на проверку.

Штрафы для владельцев собак в Египте

Штрафы для владельцев собак в Египте

Для нарушителей предусмотрен штраф — от 10 000 египетских фунтов (323 доллара) только лишь за нахождение в общественном месте с животным без лицензии.

Если же животное нанесет травы другом животному или человеку, это может повлечь лишение свободы сроком до шести лет.

Если нападение собаки повлечет необратимые последствия, инвалидность, к тюремному сроку добавится еще три года. В случае смерти от нападения собаки, минимальное наказание для ее владельца составит 10 лет.

При определенных условиях власти могут разрешить заводить собак из списка запрещенных пород.

Породы собак, признанные властями Египта опасными:

питбуль;

ротвейлер;

немецкая овчарка;

хаски;

кавказская овчарка;

бульмастиф;

доберман;

аляскинский маламут;

немецкий дог;

акита;

американский булли;

альпийский мастиф;

аргентинский дог;

кане-корсо;

тоса-ину.

Лишь примерно 10 породам собак не понадобится специальная проверка при регистрации:

кокер-спаниель;

лабрадор;

пудель;

бельгийская овчарка малинуа;

шпиц,

джек-рассел-терьер;

белая немецкая овчарка; мальтийская болонка;

самоед.

Дворняжки в текста закона не упомянуты, но указано, что в запретном списке может быть больше пород.

Среди других запрещенных животных: тигры, гепарды, львы, ягуары, гориллы, шимпанзе, крокодилы, черепахи, ядовитые змеи, волки, лисы, медведи, панды, гиппопотамы, дикие буйволы и дикие ослы.

В законе отмечено, что список составлен на основе исследования научной комиссии GAVS, но о критериях отбора не сообщается.

Собаки, которые не считаются опасными, все равно нужно будет регистрировать и получать на них лицензии. В зависимости от породы регистрация может стоить от 1000 до 1600 долларов.

Такое решение местных законодателей было последовало после случая, произошедшего 27 февраля, когда питбуль набросился на соседа. От полученных травм мужчина впал в кому и умер.

Резонансный инцидент спровоцировал широкую дискуссию относительно мер контроля за собаками. В итоге появился новый запретительный закон.

Зоозащитники не согласны со столь жесткими правилами.

"Это все равно, что запретить автомобили после аварии", — заявила Мона Халил, председатель Египетское общество милосердия к животным (ESMA).

Напомним, что ветеринар перечислила пять пород собак, которые бы никогда не завела и объяснила причину.

Также сообщалось, что после взрыва Каховской ГЭС собака на доске доплыла из Херсонской области в Одесскую.