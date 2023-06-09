После взрыва ГЭС. Собака на доске доплыла из Херсонской области в Одесскую (видео)

Животному, попавшему в зону затопления, удалось доплыть из Херсонской области в Одесскую на доске. На кадрах видно, как местный житель уговаривает пса слезть с импровизированного плота.

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Спасаясь от затопления в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС, собака на доске доплыла из Херсонской области в Одесскую, где ее спасли местные жители. Трогательное видео разошлось в соцсетях.

Попавшую в зону затопления собаку принесло на доске из Херсонской области в Одесскую. На кадрах видно большое количество мусора, который прибило к берегу. Среди него оказалась доска с пассажиром – животным, которое спасалось от большой воды.

Собаку на импровизированном плоту обнаружили местные жители, которые, по всей видимости, устроили пикник на берегу.

"Давай, давай, иди сюда", – говорит мужчина, но испуганное животное не сразу осмеливается подойти.

Человек уговаривает пса, рассказывает, что у него есть вода и сосиски. Также слышно, как несколько голосов за кадром дают советы.

В итоге мужчина дал понюхать животному свою руку, после чего уже смог его погладить.

"Побитый, ты что… Можешь представить, как его крутило?", – восклицает мужчина.

Напомним, 7 июня в Херсоне, на одной из затопленных улиц, произошло трогательное спасение котенка. Мужчина, пробираясь по колено в воде услышал тихое мяуканье и обнаружил маленького котенка, который из последних сил цеплялся коготками за стенку, чтобы не упасть в воду. Он не раздумывая схватил котенка и перенес в безопасное место.

6 июня сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке из-за затопления погибли все животные зоопарка "Казкова діброва" – спастись могли только лебеди и утки.