После взрыва ГЭС. Собака на доске доплыла из Херсонской области в Одесскую (видео)
Животному, попавшему в зону затопления, удалось доплыть из Херсонской области в Одесскую на доске. На кадрах видно, как местный житель уговаривает пса слезть с импровизированного плота.
Спасаясь от затопления в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС, собака на доске доплыла из Херсонской области в Одесскую, где ее спасли местные жители. Трогательное видео разошлось в соцсетях.
Попавшую в зону затопления собаку принесло на доске из Херсонской области в Одесскую. На кадрах видно большое количество мусора, который прибило к берегу. Среди него оказалась доска с пассажиром – животным, которое спасалось от большой воды.
Собаку на импровизированном плоту обнаружили местные жители, которые, по всей видимости, устроили пикник на берегу.
"Давай, давай, иди сюда", – говорит мужчина, но испуганное животное не сразу осмеливается подойти.
Человек уговаривает пса, рассказывает, что у него есть вода и сосиски. Также слышно, как несколько голосов за кадром дают советы.
В итоге мужчина дал понюхать животному свою руку, после чего уже смог его погладить.
"Побитый, ты что… Можешь представить, как его крутило?", – восклицает мужчина.
Напомним, 7 июня в Херсоне, на одной из затопленных улиц, произошло трогательное спасение котенка. Мужчина, пробираясь по колено в воде услышал тихое мяуканье и обнаружил маленького котенка, который из последних сил цеплялся коготками за стенку, чтобы не упасть в воду. Он не раздумывая схватил котенка и перенес в безопасное место.
6 июня сообщалось, что во временно оккупированной Новой Каховке из-за затопления погибли все животные зоопарка "Казкова діброва" – спастись могли только лебеди и утки.