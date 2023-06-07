Из последних сил держался за стенку: в затопленном Херсоне мужчина спас котенка (видео)

Животное вцепилось когтями за стенку и держалось из последних сил. К счастью, прохожий услышал тихое мяуканье.

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В Херсоне, на одной из затопленных улиц, произошло трогательное спасение котенка. Как сообщает Фокус, соответствующее видео разместили в сети 7 июня.

Мужчина, пробираясь по колено в воде услышал тихое мяуканье и решил проверить, что происходит. Подойдя ближе, он обнаружил маленького котенка, который из последних сил цеплялся коготками за стенку, чтобы не упасть в воду.

Мужчина не раздумывая схватил котенка и перенес в безопасное место.

Ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) войсками России 6 июня вызвал серьезные подтопления в Херсоне и области. В Корабельном районе Херсона по состоянию на 6 июня было известно о подтоплении микрорайонов Нефтегавань, Гидропарк, Островского Шоссе, улицы Михайловской, Кошевого спуска, Причальной, переулков Флотского и Насыпного.

7 июня в сети опубликовали фоторепортаж из затопленного микрорайона Речпорт. Улицы там оказались полностью затоплены, люди вынуждены передвигаться на лодках.

Напомним, глава Алешковской ГВА Татьяна Гасаненко сообщила, что город Алешки Херсонской области затоплен на 80 процентов. Российские оккупанты расстреливают местных жителей за попытку спастись на лодках.

Также 7 июня в Генпрокуратуре Украины сообщили, что минимум три Национальных парка были подтоплены в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС.

Напомним также, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.