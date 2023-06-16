Взрыв в Курской области: в России вспыхнул большой пожар на складе (видео)

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила около 2000 квадрантных метров. Для укрощения огня были задействованы более 40 человек и 10 единиц техники.

Ночью 16 июня в Курской области Российской Федерации произошел масштабный пожар на складе с пухом. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Министерства чрезвычайных ситуаций России.

"Возгорание на складе с пухом ликвидируют в Курске. Площадь возгорания около 2000 квадрантных метров", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что в ликвидации огня были задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что первое сообщение о пожаре в Курской области было опубликовано Telegram-каналом "Курский Бомондь". Авторы публикации заявили, что возгоранию прошествовал взрыв.

По данным паблика, пожар произошел на территории склада производственного предприятия "Бел-Поль".

"Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу. Прибывшие первыми расчеты подтвердили возгорание в складе хранения продукции", — заявили в Telegram-канале.

Напомним, что 9 июня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник сбросил взрывной устройство рядом с жилым домом в Курске. По его словам, в результате взрыва в здании были выбиты окна.

Ранее, 7 июня, Роман Старовойт также сообщил, что БПЛА повредили электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, оставив местных жителей без электроснабжения.

Мы также писали о том, что 15 июня заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке БПЛА по полуострову. По его словам, 6 дронов было сбито силами ПВО, еще три – ликвидировано при помощи средств РЭБ.