"На нужды Украины": Эстония придумала, как потратить замороженные активы РФ

Министерство иностранных дел Эстонии предложит правительству соответствующую поправку к закону. Это позволит формализовать использование активов РФ в поддержку Украины.

Правительство Эстонии приняло решение об использовании активов Российской Федерации в качестве поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей такой правовой план.Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает ERR.

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессорки и использовать их в качестве компенсации на нужды обновления Украины", — сказал Тсахкна.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел Эстонии в скором времени предложит правительству соответствующую поправку к закону. Это позволит формализовать использование активов Российской Федерации в поддержку Украины и создать юридическую основу для таких действий.

Отмечается, что подобная мера также разработана в Канаде, что свидетельствует о глобальной поддержке Украины в ее борьбе. Кроме того, в США был официально зарегистрирован законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за причиненный ущерб в результате войны, начавшейся при участии президента России Владимира Путина.

Напомним, что 25 мая Европейский союз заблокировал активы российского Центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро, а также заморозил около 24,1 млрд евро российских частных активов с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Также 25 мая стало известно, что в ЕС начались дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках.